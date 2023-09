– A program egyik nagy előnye, hogy a résztvevők élete egész nap a sakk körül forog, ami óriási motiváló erő a kezdők számára is. Egymást is tanítgatják a gyermekek, az is előfordul, hogy csapatokat alakítva, egymással megbeszélve teszik meg a lépéseket egy-egy játszmában. Így azok a gyermekek is bátrabbá válnak, akik egyébként kevésbé jártasak és merészek. A sakk üzenete az, hogy ez a játék mindenkié. A legfontosabb a csapatszellem elsajátítása és a játék öröme. Az, hogy a gyermekek az edzővel, a mesterrel együtt ringbe szállnak, óriási élményt jelentett számukra – emelte ki Puskásné dr. Kisbodri Cecília.

A táborozók a frissen szerzett tapasztalataikat egy, a sakktábort követő pontszerző sakkbajnokság keretében kamatoztathatták.