A pollenkoncentráció még most is magas. Dr. Oroján Iván elmondta: egyénfüggő, hogy a pollenallergiát ki hogyan éli meg, kinél milyen tüneteket okoz, mennyire erős. Jellemző a tüsszentés, a szemviszketés, az égő érzés, köhögés, orrfolyás. A főorvos hozzátette: van, aki már gyermekkortól vagy akár születésétől fogva légúti allergiával küzd, melyet később kinőhet, vagy éppen az átalakul más étel- vagy bőrallergiává.

Rendkívül tarka tünetegyüttesekről lehet számot adni, ráadásul vannak úgynevezett pollenekhez kapcsolódó keresztreakciók kiváltotta ételallergiák is. A parlagfűnél az egyik klasszikus példa erre az allergiaszezonban termő növények, gyümölcsök, mint az uborka-, a dinnye- vagy a tökfélék, a paradicsom, de még a banán is. Ezek elfogyasztása a parlagfűérzékenyeknél bőrtünetet, illetve gyomor-bélrendszeri tüneteket okozhatnak, például hasmenést vagy hányást. Egészen extrém esetekben akár még anafilaxiás reakciót is ki tudnak váltani.

Az ételallergiák kapcsán dr. Oroján Iván megjegyezte: vannak olyan növények, gyümölcsök, mint például az eper, melyek obligát hisztamin-liberátorok, azaz független allergiát kiváltó anyagok. Ezeket, ha egy érzékeny ember elfogyasztja, allergiás reakciók jelentkeznek nála. Éppen ezért nagyon színesek az allergiák tünetegyüttesei.

A megelőzés lehet az egyik megoldás. Aki tudja magáról az érzékenységet, az allergiát, annak kerülnie kell az adott növényeket.

Pollenérzékenység esetén viszont nem elég a parlagű-mentesítés, ugyanis a pollenek a ruhán és hajon is megtapadnak, így például kerti munka után mosni kell azonnal a ruházatot, és hajat kell öblíteni.

A főorvos szólt azon betegekről is, akik a rendelőintézetbe térnek be hozzájuk. Egy-egy komolyabb allergiás megbetegedésnél nekik sincs könnyű dolguk, hiszen nem ismerik a páciens mindennapjait, mivel érintkeznek, mit fogyasztanak. Hiszen azzal tudják könnyíteni az életüket, ha megtalálják a kiváltó tényezőt, esetlegesen kerülendő növényt. Sokszor többszöri találkozás szükséges az eredményhez, a jobb minőségű élet eléréséhez.

A beszélgetés során kitértek a bőrallergiákra is. Ezek tünetegyüttese is széleskörű. A kiváltó tényezők megjelenhetnek, szállhatnak a levegőben porok, gőzök, gázok formájában, melyeket egy-egy növény is kibocsáthat. Ezek közvetlen kapcsolatba kerülnek a bőrrel, és például UV-sugárzás hatására heves gyulladásos reakció alakul ki, akár hólyagos bőrreakciók. A légúti panaszok mellett gyakran előfordulnak úgynevezett ekcémás, bőrgyulladásos panaszok. Amennyiben a kiváltó tényezőket nem tudja elkerülni a beteg, illetve gyógyszeresen nincs helyesen vagy jól kezelve ez az immunológiai túlműködéses reakció, akkor túlérzékenyített állapotba kerül. Ami annyit takar, hogy sok esetben akár egy vagy két allergiát kiváltó tényező egyszerre van jelen az életében, de túlérzékenyített állapotban sok más kiváltó anyagra válik érzékennyé. Az orvosok ilyenkor soktényezős állapottal állnak szembe. Nagyon nehéz kibontani, hogy mely az az egy-két fő kiváltó faktor, ami túlérzékenyített állapotba hozta.

A főorvos elmondta: összességében az évek alatt nem változott az allergiás betegek száma, csak az összetétele.

A jellemzőbb inkább az, hogy az egyik megy át a másikba. Akinek volt egy ekcémája, az évek alatt kinőtte, egyszer csak megjelenik nála a szénanátha. De az is lehet, hogy asztmás volt korábban, felnőtt korára pedig kialakult egy ekcémája.

Végül dr. Oroján Iván a megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet. Most ér fel tudományos szintre az úgynevezett bélmikrobiomnak a fontossága és szerepe. Gyakorlatilag a bélrendszerünkben olyan baktériumokkal kellene együtt élnünk, amelyek hozzátartoznak a védekezőképességünk teljességéhez. Ezt segítik a patikákban is kapható probiotikumok, melyek fogyasztása az allergiásoknak is nagyon hasznos lehet.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.