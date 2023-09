Trencsényi-Csiha Tímea, a néptánccsoport vezetője 2010 óta foglalkozik a nagyközségben a gyerekek oktatásával, a magyar népi kulturális értékek továbbadásával. A Ballószögi Kincsecskéket hét fővel alapította meg, azzal a céllal, hogy a Kárpát-medence zene- és tánchagyományait átadja számukra, a jövőben tovább éltessék, megőrizzék. Ma már közel 100 gyermekkel, három korcsoportban foglalkozik. A néptánc iránti szeretet már az első órákon megmutatkozik, a gyerekeket szinte azonnal rabul ejti. Szinte soha nem hiányoznak a próbákról, szívesen lépnek fel, de nem a versenyszellem hajtja őket, hanem a közösségi, a népi hagyományok tisztelete.

A próbákon a mozgásos játékok és a magyar néptánc által egy komplex mozgásfejlesztésben részesülnek, amit a későbbiekben iskolai megjelenésükben, magabiztos fellépésükben is kamatoztathatnak. A játékszabályok egyfajta rendet diktálnak, mely megkívánja tőlük az önkéntes figyelmet, fegyelmet. A népi játékok minden próba szerves részét képezik, akár kicsikről, akár nagyobbakról legyen szó, eltérő mértékben ugyan. A magyar népi gyermekjátékok megismerésével erősödik a gyermekek nemzeti közösségi tudata is, elősegíti a közösségi szellem kialakulását.

Valamennyien szívüket-lelküket beleadják a táncba, a népi játékba, a népi éneklésbe. Átérzik a néptánc, a népzene gondolatiságát. A néptáncnak köszönhetően fegyelmet tanulnak és az önbizalmuk is egészségesen fejlődik, mindez pedig a tanulmányaikra is jó hatással van. Tímea a táncos gyermekeit nem versenyezteti, elmondása szerint inkább a boldogságukra gyúr.

A Kincsecskék színvonalas produkciói számos környező településen is láthatók, gyakran kérik fel őket egy-egy műsorhoz. Mindeközben Ballószög népi hagyományokat őrző és megtartó, a magyarság népijáték-kincstárában rejlő, ősi tudást továbbadó és éltető, közösségformáló erejévé váltak. Jól mutatja ezt az is, hogy ma már a táncolni járó gyerekek szüleiből is tánccsoport alakult Csillagvár Táncegylet néven, és immár hetente egyszer a felnőttek is táncra perdülnek Trencsényi-Csiha Tímea irányításával.