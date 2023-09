A zene nagyon mélyen megtudja érinteni az embert érzelmileg. A testünk is reagál rá. A szövegekben pedig ismerős élethelyzetekkel is találkozhatunk. A közös éneklés pedig az Istenhez való kapcsolódásnak egy egészen ősi módja is. Van valami különleges, egyértelműen felismerhető és utánozhatatlan abban, amikor Istennek, Istenről éneklünk – vallja Nagy Henrietta, a Kecskeméti Református Egyházközség ifjúsági és dicsőítő lelkipásztora.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki magát „üzleti angyalnak” nevezve, egy 12 főből álló bűnszervezet irányítójaként adótartozással terhelt cégek fiktív átvételét és vagyonuk eltüntetését szervezte.

Kunszentmiklóson tartották meg vasárnap a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának projektzáró ünnepségét. A rendezvény hálaadó istentisztelettel kezdődött a református templomban, majd a nemrégiben átadott Áldás Református Óvoda udvarán folyatódott. Beszédet mondott Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, az istentiszteleten Steinbach József püspök hirdetett igét.

Stílszerűen Ludas Matyi futama néven rajtolt Kiskunfélegyházán a libafesztiválhoz kapcsolódó futóverseny. Az utcai megmérettetésen minden korosztály megtalálta a maga számára megfelelő távot.

Felrobbant egy gázpalack egy kocsi alatt az M7-es autópályán. A kamionsofőr tudta, hogy a gázpalackok nincsenek rendesen rögzítve, mégis elindult.

A börgöndi repülőtéren bemutatórepülés közben lezuhant egy sportrepülőgép. Az esettel kapcsolatban a rendőrség is megszólalt, közleményükben azt írják: a légibalesetben egy 67 éves és egy 37 éves férfi életét vesztette. A kisrepülő egy parkoló személygépkocsi mellé esett, ami a becsapódó alkatrészektől kiégett.

Hajmeresztő mutatvány az M5-ösön: visszafordult a lehajtó ágról egy sofőr az autópályára

Tápai Szabina édesanyja a hétvégén ünnepelte a 60. születésnapját, ám ezt a kép alapján senki meg nem mondta volna.

A Dunapataji KSE, amelynek a labdarúgó csapata a 2022/23-as idényben veretlenül nyerte meg a Bács-Kiskun vármegyei harmadosztályú bajnokságot a Nyugati csoportban, önkormányzati elismerésben részesült.

Kilenc macskakölyköt találtak a halasi városháza udvarán.

A „Csíplek Kalocsa!” Paprika- és Gasztrofesztivál pénteki, majd a szombati főnapjára az esti koncertek tették föl a koronát. A nagyrendezvénynek helyet adó érsekkerti nagyszínpadon pénteken fellépő, talán életkortól függetlenül szerethető Magna Cum Laude fellépésére mintegy háromezren érkeztek. A Republic szombat este kilenckor kezdő koncertjére legalább ötezren voltak kíváncsiak, a tömeg teljes egészében kitöltötte a rendelkezésre álló több ezer négyzetméteres teret, a környező tisztásokat is beleértve. A kitűnő hangosításnak köszönhetően a később érkezők közül is sokan – igaz, többnyire vizuális élmény nélkül – a kert távolabbi részében hallgatták a fülbemászó dallamokat.