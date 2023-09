– Műemlékeink, történeti épületeink velünk élnek, életünk szerves részei, színhelyei, emlékeink őrzői, identitásunk alkotóelemei. Fennmaradásuk érdekében azonban elengedhetetlen, hogy szeressük, gondozzuk, karbantartsuk, méltó módon használjuk őket és megfelelő tisztelettel, szakértelemmel nyúljunk hozzájuk – olvasható a Kulturális Örökség Najainak leírásában.

Szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség Napjai alkalmából ingyenesen látogathatták a Cifrapalotát. Ezentúl különleges túrán is részt lehetett venni, hiszen két alkalommal is körbevezették a látogatókat a Cifrapalotában, és a pincétől a padlásig, minden műemléket megcsodálhattak. A felnőttek mellet a gyerekeknek sem unatkoztak, ugyanis családi kézműves foglalkozással is készültek a kétnapos esemény szervezői, ahol különleges technikákat lehetett elsajátítani. A foglalkozáson szecessziós virágok és növények készültek színezéssel, üvegfólia-festéssel, dolgozhattak fémdomborítással, papírdúccal és linómetszéssel is. A legkisebbek pedig a nyomozók bőrébe bújhattak: Dr. Agytröszt – Ügyet Lenke és az elveszett lelet címmel családi nyomozáson vehettek részt.