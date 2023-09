Büszke lehet a város főzőcsapataira, hiszen olyan ételeket tettek a zsűri elé, melyek bárhol megállnák a helyüket – fogalmazott a Bede Róbert mesterszakács, a zsűri tagja a főzőverseny eredményhirdetésekor. A közismert séf az elkészült ételeket Csányiné Pap Andrea polgármesterné asszony és Szőke András filmrendező, humorista társaságában kóstolta végig és választotta ki a legjobbakat a sültek, a pörköltek, a levesek és az egytálételek közül.

Vajda Tamás, az Integrál Zrt. baromfifeldolgozó üzemének igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, nagyon fontos cél lebegett a csapatok előtt: jobbnak lenni, mint tavaly. Senki nem arra törekedett, hogy legyőzze a másikat, hanem arra, hogy idén még jobb ételt készítsen, és ez érződött is a kínálaton. Az igazgató azt is elárulta, hogy jövőre is lesz Libafesztivál, amire ismét várják a főzőcsapatokat.

Szőke András arról az örömhírről számolt be az eredményhirdetésen, hogy idén három generáció képviseltette magát a főzőversenyen. Fiatalok, középkorúak és idősek főztek együtt, ami igazán ritkaságnak számít.