A kecskeméti ebrendészethez bekerült állatok nagy része visszakerül a családjához, azok a kutyák pedig, akikért 14 napon belül nem jön a gazdi a Menhely az Állatokért Közhasznú Alapítvány menhelyére kerülnek át. A vizsgálatokat és az oltásokat követően lehet őket örökbe fogadni. Előtte, ha szükséges, tréner foglalkozik a kutyákkal.

− Mi nem házőrzésre adunk kutyákat, nem telekőrzésre, hanem családtagnak – hangsúlyozta Majorné Bíró Andrea, a Menhely az Állatokért Alapítvány elnöke, Kecskemét Megyei Jogú Város Ebrendészeti Telepének a vezetője. Az örökbefogadásnak éppen ezért szigorú szabályai vannak. Például vállalni kell a kutya sétáltatását, a kinti-benti tartást vagy kölyökkutyák esetében a kutyaiskolába való beíratást.

A szigorú szabályrendszerünk miatt kevesebb állatot adunk örökbe, de így tudjuk, hogy a legjobb helyre kerülnek – hangsúlyozta Andrea.

Megtudtuk tőle, ha kóbor kutyát látunk, elsősorban hívnunk kell az ebrendészetet.

Sokan azt gondolják, hogy az ebrendészet szirénázva, pár percen belül megérkezik, de Majorné Bíró Andrea elmondta, hogy nekik nincsenek különleges jogköreik a közlekedést illetően, így nekik is adott esetben ugyanúgy állniuk kell a dugóban, mint másnak.

Ezért a lakosság segítsége nagyon fontos egy kóbor állat befogásában. Ha a helyzet engedi és a kutya barátságos, akkor Andrea szerint az a legjobb megoldás, ha az Ebrendészet megérkezéséig biztonságos helyre – udvarba, zárt kertbe –visszük a kutyát, hogy ne tudjon elszaladni.

Majorné Bíró Andrea, a Menhely az Állatokért Alapítvány elnöke, Kecskemét Megyei Jogú Város Ebrendészeti Telepének a vezetője

Fotó: Beküldött fotó

Kecskeméten egyébként nagyon segítőkész a lakosság – mondta a telepvezető, aki szerint a városban elenyésző az olyan gazdátlan kutyák száma, akikért nem jönnek vissza, vagy akiket nem keresnek. Mint mondta, a legtöbb segítségre szoruló kutya kiszökik az otthonából, de nem talál vissza.

Andrea meggyőződése, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni a chipek fontosságát, tekintve, hogy egy elkóborolt kutyát ezáltal tudnak azonosítani. A leolvasást követően keresik meg a gazdáját. A telepvezető szerint olyan is előfordult már, hogy a gazdi nem is tudott arról, hogy amíg munkában volt, a kutyája kiszökött. Olyan esettel is találkoztak már, hogy egy évek óta eltűntnek vélt állatot találtak meg a chip alapján.

Mint mondta, sajnos vannak esetek, amikor nagyon sérült állatot hoznak be a menhelyre. Az alapítvány gyógyszerköltsége közel 1 millió forint havonta. Ez megnehezíti a helyzetüket, de nem tántorítja el a céljuktól. Ha egy balesetes állatnak nagyon költséges terápiára vagy műtétre van szüksége, előfordul, hogy a közösségi médiában kérnek segítséget a lakosságtól.

Néhányan az állatkínzással kapcsolatos bejelentéseikkel is őket keresik meg, azonban, ők a közterületen kóborló kutyák befogásával foglalkoznak. Az állatkínzások ügyében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ingyenes zöldszámán, a 06-80/263-244-es számon lehet bejelentést tenni.

Elveszett, kóbor állatok bejelentését a 06-20/577-5617-es számon, vagy az [email protected] címen lehet megtenni. Kutyák örökbefogadásával kapcsolatban a 06-70/198-2727-es számon lehet érdeklődni.