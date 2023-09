A település életét alaposan megváltoztatta a gáz- és olajipar ötvenkilenc évvel ezelőtt megtelepedése. A községben már két emlékművet is emeltek az „olajosoknak” és a gázüzem bejáratánál lévőnél, koszorúzással kezdődött a 73. bányásznap alkalmából tartott ünnepség szombaton.

A település főterén folytatódó bányászünnep előtt is jutott idő az emlékek felidézésére, régi fotók nézegetésére, dr. Szónoky Miklós geológus, egyetemi docens – aki 26 évesen Szankon kezdte a pályáját –, még A földtani kutatás kiváló dolgozója, 1966-os kitüntetését is magával hozta. Az alkalomra bányásznapi különkiadással jelent meg a Szanki Kisbíró havilap, melyben több visszaemlékezés is helyet kapott az „aranykor” kezdetéről.

A szénhidrogének kitermelése 1964-kezdett a falu környékén, ahová csak tíz évvel korábban vezették be az áramot, de 1968-ban már jó minőségű közút készült Majsa és Szank között és sorra épültek az új otthonok, és 1969-ben létrejött az önálló szanki üzem.