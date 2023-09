Az öregdiákok elmesélték: rendszeresen, ötévente találkoznak, sőt volt olyan közbenső év is, amikor dupláztak. A legtöbben részt vesznek a nosztalgikus rendezvényeken, többen külföldről jönnek haza, csak a találkozó kedvéért. Az 50 éves találkozót a Három Gúnárban ünnepelték meg, a nosztalgiázásra most is volt, aki Angliából, illetve Németországból utazott haza.

Az egykori osztály jó csapat volt, nagyon szép tanulmányi eredményeket mutathattak fel. Négyen orvosok lettek, többen mérnökök, és még többen pedagógusok. Sokra vitték, szép karriereket építettek.

Osztályfőnökük dr. Szekér Endre tanár úr volt, aki sajnos már nem lehet közöttük. Sajnos már négy diáktársukat is elvesztették.