Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikuma Kondor Béla Művészeti Tagozata idén 30 éves. A szombaton, a Hírös Agórában megnyitott tárlaton felidézték a kezdeteket, miközben a közönség az elmúlt 30 évben végzett, művészi karriert befutott öregdiákok alkotásait csodálhatta meg a legsokszínűbb technikák jóvoltából. Az alkotók más-más karriert futottak be, de a közös bennük, hogy ugyanazon iskolában, tagozaton szerezték meg az alapokat.

Először Barta Dóra többszörösen díjazott táncművész, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte: művészként más szemmel tekint a tárlatra, hiszen minden alkotásnak üzenete van. Ő mint a Hírös Agóra ügyvezetője az adott kiállítóteret ismeri üresen is, és most a kiállított alkotásokkal számára teljesen érzékelhető a szellemi tartalom, az információk gazdagsága. Öröm számukra, hogy évről-évre helyet adhatnak az iskola kiállításainak, és bízik benne, a jövőben is így lesz. Ráadásul, mint megtudta, egykoron, 30 éve az intézményben működő művészeti szakkörön röppent fel az ötlete a tagozat indításának.

Lugosi István, a Kandó iskola igazgató-helyettese elevenítette fel a kezdeteket, a múltat. Elmondta: a 30 év egy ember életében ifjúkor, egy iskola életében csak a bevezető szakasz, az élet kezdete, de mégis történelem. Egy új iskola, mint egy most született gyermek, maga az ígéret. 1992-ben kezdtek el gondolkodni a korszerű oktatási és nevelési elvekre épülő tagozat létrehozásán a város művészeti életének szereplői: Lakatos Pál Sándor szobrászművész, a Fényes Adolf Képzőművészeti Kör vezetője, Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. igazgatója, Probstner János, a Nemzetközi Kerámia Stúdió igazgatója, Szappanos István, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Rajz Tanszékének vezetője, Szilágyi Varga Zoltán grafikusművész, animációs rendező, Szoboszlay Péter animációs rendező. A tagozat megszervezésén az iskola részéről: dr. Tubak István akkori igazgató, dr. Záhonyi Ákosné és Keresztszeghy Istvánné igazgatóhelyettesek dolgoztak érte. Kecskemét város, mint leendő fenntartó Hideg Antal alpolgármestert bízta meg a tagozat elindítása körüli feladatokkal, teendőkkel.