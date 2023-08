Engert Jakabné elmondta: Kecskeméten hosszú éveken át stabilan működtek a felnőtt- és a gyermek háziorvosi praxisok, ha valahol változás is történt az orvos személyében, az sem okozott problémát, mert a praxis tulajdonosa pótolta vagy megoldotta ezt a kérdést. Másfél-egy éve jelentkezett a városban az orvos hiány. Többen nyugdíjba vonultak, illetve sajnos dr. Jakkel Anna váratlanul elhunyt.

Az alpolgármester hozzátette: a pandémiás időszakban minden háziorvos helyt állt, holott rendkívül nagy megterhelést jelentett számukra, vélhetően ez is lehet az egyik oka annak, hogy most már többen elgondolkoztak azon, véglegesen a pihenést választják és nyugdíjba mennek.

Jelenleg négy felnőtt és egy gyermek háziorvosi praxisba keresnek orvost. Kettőt a Széchenyivárosba, egyet a Műkertvárosba és ősztől már Kadafalvára is, ahol szintén kérte a háziorvos a feladatellátási szerződésének a megszüntetését, nyugdíjba vonulása végett. Gyermekorvos pedig a Czollner téri rendelőben nincs két éve, csak helyettesítés.

Kecskeméten az Egészségügyi Szociális Intézmények Igazgatósága szakmailag felügyeli a háziorvosi ellátást. Engert Jakabné hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy jó koordinációval, szervezéssel biztosítsák a helyettesítéseket, de kérik a betegek megértését és türelmét. Ugyanakkor keresik az új orvosokat. Összeállítottak egy olyan motivációs csomagot, mely vonzó lehet az orvosok számára, hogy Kecskemétre jöjjenek praktizálni. Az ajánlat része a szolgálati lakás, a praxis kezdéshez egymillió forintos támogatás, a rendelő teljes felszereltségének a biztosítása, valamint szabadidős rekreációs lehetőség egy bizonyos összeghatárig. Vannak már érdeklődők. Emellett készítettek pályakezdő háziorvosok részére is egy ajánlatot, mely többnyire ugyanezeket a paramétereket tartalmazza. Két orvostudományi egyetemmel, Budapesten és Szegeden felvették a kapcsolatot, azzal a céllal, hogy rezidens pályakezdő orvosokat is megkeressenek az ajánlattal. A város nyitott e téren is, kecskeméti háziorvosok közül többen is vállalnák a mentori szerepet.

Engert Jakabné a beszélgetés második felében a júliustól átalakult védőnői hálózatról szólt. A védőnői szolgálatokat átvette az állam az önkormányzatoktól. A kormány célja az volt, hogy egységes munkáltatói háttér jöjjön létre, a védőnők így az irányító vármegyei kórházhoz kerültek, Kecskemét esetében a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházhoz. Ez azonban csak szervezeti változást jelentett, az ellátás változatlan maradt.

Az alpolgármester megjegyezte: ez az átszervezés már jó néhány hónapja napirenden volt. El kezdtek kiépíteni egy olyan mentori hálózatot, amely a védőnők egy kézből való szakmai irányítását tűzte ki célul. A mentorok felkészítése megtörtént. 2023 júliusától a törvényi szabályozás értelmében az önkormányzatoktól a védőnői szolgálat átkerült a megyei kórházak fenntartásába, a szakmai felügyelet pedig az országos kórházi főigazgatósághoz. A munkáltatói és egyéb üzemeltetési feladatok tartoznak a megyei kórházak hatáskörébe, erre vonatkozóan az önkormányzat is megkötötte az együttműködést a kórházzal. A védőnői ellátáshoz tartozó rendelőket, bizonyos infrastrukturális hátteret továbbra is biztosítja az önkormányzat, ingyenes használatba átadta a megyei kórháznak.

A családok ebből semmi nem észlelnek. A körzethatárok nem változtak, mindenkinek maradt ugyanaz a védőnője, akit ugyanott ér el. Így Kecskeméten e téren minden rendben működik.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.