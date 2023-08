Az önkormányzat döntése értelmében, a megújult vásártéren az idei évtől minden hónap második szombatján lesz vásár. A majsai vásárok története 1837 óta íródik és korábban évi négy vásárt tartottak a településen. A Covid-járvány idején, majd a vásártér felújítása során azonban nem tartottak vásárokat. A Kálvária utca végén található vásártér átépítésére mintegy 100 millió forintot költöttek, megújult a fogadóépület és vizesblokkok is készültek. A vásártér jelentős része térburkolatot, világítást kapott és új a kerítés is. A szervezők és a városvezetés nem titkolt célja, hogy visszaállítsák a majsai vásárok egykori jó hírét. Hogy vonzóbbá tegyék a vásárt, idén nem kell helypénzt sem fizetniük a kirakodóknak és ingyenes a parkolás, valamint a mosdók használata is. Ha valaki idén legalább négy alkalommal árusít a majsai vásárban, annak jövőre 50 százalékos kedvezményt adnak a bérleti díjból és a helypénzből is.