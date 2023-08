Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Kecskeméti Területi Vérellátó Kecskemét, Koháry körút 4.

Telefon: +36 76 485 040

Véradási időpont:

Augusztus 21. 09:00 - 18:00

Augusztus 22. 09:00 - 16:00

Augusztus 23. 08:00 - 15:00

Augusztus 24. 09:00 - 18:00

Augusztus 25. 08:00 - 13:00

Baja, Transzfúziós Osztály (Rókus utca 10.)

Augusztus 25. 08:00 - 14:00

Kiszállásos véradások:

Bugac, Művelődési Ház (Béke u. 27.) augusztus 21. 09:00 - 12:00

Hajós, Egyesületek Háza (Köztársaság tér 3.) augusztus 21. 09:00 - 12:00

Sükösd, Művelődési Ház (Dózsa György út 199.) augusztus 22. 10:00 - 13:00

Bácsbokod, Általános Iskola (Hősök tere 3.) augusztus 23. 10:00 - 14:00

Baja, Malom étterem (Szegedi út 19.) augusztus 24. 10:00 - 14:00

Tiszaalpár, Művelődési Ház (Dózsa György u. 2.) augusztus 25. 09:00 - 12:00

Fülöpszállás, Biczó Csárda (Hármaspuszta 11.) augusztus 26. 10:00 - 14:00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját.

Tudta? Önt is hívjuk! Idén is lesz RETRO véradás! Kecskeméten, a Területi Vérellátóban (Koháry körút 4.) 2023. szeptember 2-án 8:00-15:00 óra között várjuk majd a véradókat erre a különlegesen jó hangulatú véradásra. Lesz sör-virsli, és meglepetés ajándék is!