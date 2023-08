Korábban már beszámoltunk arról, hogy bár a traktorozás alapvetően férfias elfoglaltság, manapság mégis egyre több az eredményes női képviselője is. Fodor Erika is közéjük tartozik, aki sorra szerzi a versenyeken a dobogós helyezéseket. Korábban Tiszaalpáron második helyezést ért el a női kategóriában, a hétvégi hetényegyházi futam viszont az eddigieknél is különlegesebb alkalom volt számára, hogy bizonyítsa rátermettségét.

A hétvégén ugyanis Hetényegyházán, a szezonzáró versenyen újabb megpróbáltatáson vehetett részt, hiszen olyan versenyen nevezett, ahol nem idítottak női számot, így ő is csak a férfikategóriában mérethette meg magát. Ügyességi és gyorsulási versenyen is részt vett, és bár ezúttal nem ért el helyezést, mégsem ment haza üres kézzel. A szervezők közül egy valaki minden alkalommal ajánl fel különdíjat, amit, mint egyetlen női induló, Erika vihetett haza.