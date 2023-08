Már az első kettő táborban is változatos programokkal várták a gyerekeket. A kalandtáborban a hét folyamán minden délelőtt egy izgalmas kaland fogadta a gyerekeket, amelyet közösen teljesítettek. A hét napjain biciklire pattantak és körbejárták a települést. Egy nap kirándultak és felfedezték a Kecskeméti Vadaskertet, megismerkedtek a lakókkal. A Jump Agility Kiskunfélegyházi Kutyaiskola tartott számukra játékos előadást, továbbá a hét folyamán egy térképes rejtély megoldó feladatokkal fedezték fel a falu intézményeit, valamint homokvárat építettek, vizes játékokat játszottak és még sok-sok közös kalandban vettek részt.

Megszervezték idén is a sporttábort, melyet Nagy Zoltán álmodott meg egykoron, akinek szívügye volt a sport, a helyi lány focicsapat edzőjeként tevékenykedett. Sajnos ma már nem él. A sporttábort öt évvel ezelőtt a lánya, Butyorkáné Nagy Nikoletta, a Városföldi Sportegyesület vezetője, valamint Tóthné Vén Nikolett, a művelődési ház vezetője közösen szervezte meg. A tábor azóta is nagyon népszerű, nemcsak a községben, hiszen a környékbeli településekről is érkeznek gyerekek. Idén is nagyon változatos volt a program, délelőtt szakképzett edzőkkel folytak az edzések különböző sportágakban, délután különféle sportágbemutatókon vehettek részt a gyerekek, melyeket ki is próbálhattak, a hatodik napon szombaton pedig bemutatót tartottak minden sportágban a résztvevők a hét folyamán tanultakból.

Fotó: Kapott fotó

Jövő héten indul a Mesterségek hete a művelődési házban, melyet már nagy izgalommal várnak a résztvevők. Idén második alkalommal szervezi meg a művelődési ház. A tábort Trungel Aranka, a Népművészet Ifjú Mestere és a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa vezeti, aki a megálmodója volt a programnak. Tóthné Vén Nikolett intézményvezető segítségével tavaly sikerült először megvalósítani, nagy sikerrel. Népi mesterségekkel foglalkozó alkotótáborban a gyerekek megismerkedhetnek a népi hagyományokkal, népművészettel.

Minden nap új mesterségbe kapnak betekintést a fiatalok. Minden foglalkozás előtt lesz egy kis néprajzi vonatkozású beszélgetés, ráhangolódás, hozzá kapcsolódó alkotás és vetítés. Lesz olyan alkalom is, amikor a különböző művészeti ágak összekapcsolódnak, például a fazekasság a mézeskalácsozással, a nemezelés az agyagozással, a fával való munkával. De terítékre kerül a káka és a gyékény is.

A tábor célja: betekintést nyújtson a népi kultúrába, a népi kismesterségek megőrzésébe, miközben átadja a tudás. A napi étkezés is illeszkedik a tábor hangulatához, így a gyerekek a népi, paraszti kultúrába e téren is bele tudnak kóstolni.