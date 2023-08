– Minden magyar hozzájárulhat a közös jövőnk építéséhez, akár az általa elvégzett munkával, vagy a jól teljesített tanulmányaival, vagy, hogy aktívan részt vesz egy közösség életében. István király tetteinek ereje abban rejlett, hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sőt ellenkezőleg: biztonságot, hitet, jövőképet adott az országnak – emelte ki köszöntőjében Véh László, aki szerint a tompaiak is maguk teszik élhetővé és naggyá a városukat, az elvégzett munkájukkal.

Tompa Városért Emlékérmet és Oklevelet vehetett át Gubics Lajos alpolgármester és felesége Gubics Lajosné. Évtizedek óta meghatározó szereplői és szervezői a tompai közösségi életnek. A gazdag és színes bunyevác hagyományok bemutatását, megőrzését és továbbadását szívügyüknek tekintik. Megalakulása óta a Kóló tánccsoport tagjai. Színvonalas műsorukkal és rendezvényeikkel Tompa kulturális életét színesítik, vidéki fellépésükkel Tompa város hírnevét öregbítik. A település egyik legnagyobb közösségi rendezvénye a május 1-jéhez köthető főzőverseny, amelynek szervezője és védnöke Gubics Lajos. A Gubics házaspár aktív és támogató tagja a tompai nyugdíjasokat tömörítő klubnak is, valamint az önkormányzat és a civil szervezetek, intézmények rendezvényeit rendszeresen anyagilag is támogatják. A közösségi munka mellett Gubics Lajos 2002-től a képviselő-testületnek is tagja, valamint 2012-től a város alpolgármestere. Képviselői és alpolgármesteri munkáját lelkiismeretesen, becsületesen, a települése érdekeit szem előtt tartva végzi.

Tompa Városért Emlékérmet és Oklevelet kapott Fodor István polgárőr, aki 1994-ben, a szervezet megalakulásakor a Faluvédő Egyesületben kezdte az önkéntes polgárőr munkáját. Fő feladata az egyesületnél a rendőrséggel és a határrendészekkel együttműködve a közrend és a közbiztonság, a bűnmegelőzés. Fodor István aktívan kivette részét a polgárőr szolgálatokból az elmúlt közel 30 év alatt. Önkéntes munkájával szabadidejében sokat tett a település közbiztonságáért. A migráció beindulása óta a határvédelemből is aktívan kivette részét, az önálló szolgálatok vagy a határrendészekkel való közös szolgálatok során.