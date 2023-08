– A táncpróbák alatt, illetve az esti táncházakban a Talléros Együttes muzsikál. Csütörtökön pedig a kecskeméti Csipkefa Zenekar moldvai muzsikával szórakoztatja majd az érdeklődőket. A legfontosabb feladatunknak a népi kultúra értékeinek bemutatását, megismertetését tekintjük a néptánc, a népzene, és a kézműves foglalkozások segítségével. A résztvevőknek szervezett kézműves-foglalkozások során vendégünk volt Dudás Ildikó szegedi bútorfestő is. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a táborlakók megismerjék Soltszentimre, és a környék nevezetességeit, természeti szépségeit, és épített örökségét. Erre a délutáni kirándulások során kerül sor, melyek megszervezésében is nagy segítséget nyújtanak a szüleim, Nagyné Jámbrik Ildikó és Nagy István, településünk polgármestere – tette hozzá Számfira-Nagy Zita.

A hét során esténként táncházak várták és várják az érdeklődőket, melyekre a belépés ingyenes. A soltszentimrei gyermek- és felnőtt néptánctábor péntek délután zárul egy bemutatóval, melyre szintén várják az érdeklődőket.

A szegedi Tánctanoda jelenleg hat csoporttal, Pirinkó, Tilinkó, Kis-Iringó, Nagy-Iringó, Hatetudnád Ifi-Felnőtt, valamint a Szőregi Rezegők csoporttal működik. A tábor pedig a tanoda gyermekcsoportjai után kapta a nevét – tette hozzá Számfira-Nagy Zita.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.