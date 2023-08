A Kiskunfélegyházi Keringő Galambokat Tenyésztő Fajta Klub és a Kiskunfélegyházi Keringő Europaclub tenyésztőinek köszönhetően ma már világszerte közismert a kiskunfélegyházi keringő, amit csaknem száz országban tenyésztenek a galambászok.

A fajta népszerűsítésének elkötelezett szakembere a tiszaalpári Kanalas János, aki több mint negyven éve galambászkodik. 1982 karácsonyán édesapjától kapta az első galambjait, lelkesedése azóta is töretlen. Érdeklődésünkre elmondta, 2006-ban alapították meg a Kiskunfélegyházi keringő Europaclubot, többek között azért, mert a tenyésztők mintegy 30 százaléka külföldiekből tevődött össze.

A megalakulás után hagyományteremtő céllal az első kiállítást Jakabszálláson rendezték és azóta minden évben megtartják. Egyik évben hazánkban, míg a másik évben külföldön. Ezt a hagyományt az elmúlt években a Covid és a madárinfluenza átírta ugyan, de szerencsére idén semmi nem állt a szervezők útjába.

A szombati, tiszaalpári kiállításon két fajta galambot ismerhetett meg a közönség: a kiskunfélegyházi keringőt és a kiskunfélegyházi simafejű keringőt. A kiskunfélegyházi keringőt különleges szépsége okán elsősorban kedvtelésből tartják, míg a simafejű keringő kettős hasznosítású, úgynevezett fogógalambként is tartják. Azért hívják fogógalambnak, mert amikor az egyik galambász felhajtja az értékes kiskunfélegyházi keringő állományát, akkor a másik, szomszédos galambász is felhajtja a simafejű keringő állományát. Így a két falka összekeveredik és a simafejűek hazaviszik magukkal az értékesebb keringőket. Ez egyfajta vadászat, de hívják galamb csiszárkodásnak is. Ez számos hazai településen ma is élő, mindennapos, hagyomány. Így például Monoron, Nagykőrösön vagy Cegléden is alkalmazzák. Vannak akik visszaadják az elfogott galambot, de az is jellemző, hogyha a galambászok nincsenek "visszaadásban" akkor a befogott galambokat eladják, vagy levágják – tudtuk meg Kanalas Jánostól.