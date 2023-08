Az elmúlt időszakban külterületi utak pályázaton nyert a város, hamarosan megkezdődhet a Livodában a melegaszfaltos-út kiépítése. A Nagy István utcában a négyes körzetben a végéhez közelednek a munkálatok, ami a fő soron fog vezetni, illetve a végén egy buszfordulót is tartalmaz.

– A képviselői költségkeretemből több mindenre jut majd pénz. Korábban nagy probléma volt, hogy aki a kórházba ment a Pokorny utcában nem tud várakozni kényelmes körülmények között, ezért padok kihelyezését eszközöltem a képviselői keretemből. A Rókus utcán a temető sarkán a kórház közelében lesz kihelyezve egy pad, illetve a Pokorny utcában még öt padot helyezünk ki. A diagnosztika épülete előtt kettő lesz, egy a sebészet előtt és a túlsó oldalon is kihelyezünk két ülőalkalmatosságot. A négyes körzetben a Cigány Önkormányzat Közösségi Házában is kihelyezünk két padot. Fontosnak tartom, hogy a Mártonszálláson és Lakhandin a játszótereket fejlesztjük. A mártonszállási közösségi házban kosárlabdapalánk-felújítás lesz, illetve a libikókát is felújítjuk, itt három hintát helyezünk ki – babamamahintát, egy bölcsőhintát és egy beültetős csecsemőhintát. A képviselői körzetemben mindig számíthattak rám a lakók, mindig figyelembe veszem az ő kérésüket, igényeiket és igyekszem őket megoldani – fogalmazott Kovács Csaba.