Az agyagos termőföld évezredekig rejtegette titkait Bátya déli határában, ahol nemrégiben „kincsvadászok” fedezték fel detektoraikkal, hogy ott fémtárgyak találhatók a föld felszíne alatt. A kalocsai Viski Károly Múzeum több fémdetektoros amatőrrel is kapcsolatban áll, így a felfedezést jelezték a szakembereknek. A leletmentés során egy késő bronzkori temetőrészlet került elő, jelentős leletanyaggal. Korábban ezen részen még nem végeztek ásatásokat. A közelben a kalocsai és a bajai régészek öt éve, a Dusnok-Garáb lelőhely közepén találtak egy késő bronzkori, halomsíros kultúrához köthető sírt.

A Kárpát-medence területén – a rómaiak megjelenése előtt – a késő bronzkorban élt emberek hagyták hátra a legtöbb és legváltozatosabb emlékanyagot, és ők voltak azok is, akik korábban soha nem látott mértékben formálták át a táj arculatát – olvasható a korszakról a szakirodalomban. A késő bronzkor emberei új szántókat törtek fel és főként szarvasmarhákat neveltek az alföldi területeken. A bátyai lelőhelyen is vannak mindennek nyomai, amit állatcsontok – elsősorban szarvasmarha – is bizonyítanak, de egy őrlőkő maradványait is megtalálták az ősidőkben is lakott területen.

– A feltárás során előkerült egy bronzlemezből készült öv, amit spirális mintákkal díszítettek – mutatta az egyik értékes leletet Szabóné Lantos Andrea, a kalocsai múzeum ásatást vezető régésze. A több mint háromezer éves sírokból bronzból készült karperecek, csatok, úgynevezett ciprusi ruhatűző tűk és egy kard maradványai is előkerültek.