Az ünnepségen Ágoston Béla méltatásában elhangzott, hogy pályafutása során mindig fellelhető volt a szorgalom, a kitartás, a céltudatos jövőépítés, a hagyományok ápolása, az értékteremtés, a kollégáinak és a gazdálkodóknak a szakadatlan támogatása.

Ágoston Béla általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, a félegyházi Móra Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Főiskolai Karán diplomázott. Friss diplomásként a Kecskeméti Törekvés Mezőgazdasági Termelő Szövetkezetben kezdett dolgozni, mint brigádvezető. A termelésben töltött évek alatt kertészeti csoportvezetőnek, majd főkertésznek nevezték ki. A termelőszövetkezet rendszerváltást követő megszűnése után az UNIVER ÁFÉSZ friss zöldség-gyümölcs külkereskedelmi üzletágának lett a vezetője. 2003-ban az UNIVER Product Zrt. megvásárolta a Kecskeméti Konzervgyár Zrt-t. A cég vezetése nyersanyag beszerzési igazgatóként a termeltetés vezetésével bízta meg.

Ágoston Bélának, az Univer Szövetkezeti Zrt. nyersanyag-beszerzési igazgatója

Fotó: Víglási Krisztina

Méltatásában kiemelték, hogy munkássága során sikerült bevezetni és elterjeszteni Tiszaalpáron és térségében az intenzív szántóföldi paprikatermesztés technológiáját. Ugyanakkor Ágoston Bélának köszönhető, hogy az Univer Product Zrt. részére évente termelt csípős fűszerpaprika területek mellett stabilizálódott a mintegy 20-25 hektáros ipari paradicsomot termelő közösség Tiszaalpáron, valamint az Erős Pista és Édes Anna márkanevű csípős és édes fűszerpaprika-őrlemény gyártása is községben történik. Az is elhangzott, hogy Ágoston Béla kezdeményezésére a paradicsomon és a fűszerpaprikán kívül az idén a sárga mustármag termesztése is elkezdődött Tiszaalpáron.

Új, vállalt feladatai közé tartozik a Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának a javítása című állami vízgazdálkodási projekt támogatása a négy érintett Tisza-mentén fekvő Nyárlőrinc, Lakitelek, Tiszaalpár és Szentkirály településeken.