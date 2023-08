A gálán bemutatott koreográfiák nagy sikert arattak a főként szülőkből álló közönség körében. A lányok több meglepetéssel is készültek, olyan előadás is született, amit az edző is a zárógálán látott először. Ilyen volt például az Európa bajnok csapat tagjait is magába foglaló csoport Barbi című produkciója.

Kádas Kálmántól azt is megtudtuk, hogy a tábor jó hangulatát némiképp beárnyékolta, hogy az említett Európa Bajnok junior csapat nem tud kiutazni a világbajnokságra, hiába szerezték meg a kvalifikációt a nyár elején Prágában megrendezett versenyen. Az őszi, római világversenyre anyagi nehézségek okán nem tudnak menni. A csapatnak nincs szponzora, a szülők többsége pedig nem tudja vállalni nevezés, a kiutazás és részvétel költségeit. Egyéni versenyben egyedül Palásti Enikő tudja képviselni a világbajnokságon Victoria Fitness Sportegyesületet.

Kádas Kálmán hangsúlyozta, próbálnak támogatókat keresni. Bízik benne, hogy októberig elő tudják teremteni a versenyen való részvételhez szükséges pénzt.