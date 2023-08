Ezúttal sem főzőversenyt hirdettek, hanem főzőcskézéssel egybekötött alkalmat a barátságok erősítésére. – Helyi családok, szomszédok, baráti társaságok sütöttek-főztek, de voltak résztvevők Kistelekről, Csólyospálosról, Szankról, Pálmonostoráról is. Ezúttal is megajándékoztuk a csapatokat, akik most egy malac formájú vágódeszkát kaptak, valamint egy-egy példányt a Tanulmányok Kömpöc történetéről II. kötetből – mondta el Krániczné Gulyás Brigitta. A közművelődési szakember arról is beszámolt, hogy voltak gyermekprogramok és Sejben Lajos közreműködésével kocsikázni lehetett a faluban. Népszerű volt a rodeó bika is, amelynek „megszelídítésére” huszonegyen vállalkoztak egy verseny keretein belül. A legjobb rodeós Szabó Gréta lett, a második helyen Dávid Lara végzett. Az esős idő ellenére, Czombos Zsolt közreműködésével, este egy fergeteges, jó hangulatú diszkóval zárták a napot.