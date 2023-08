A nyári időszak minden évben kihívás elé állítja a hazai vérellátást. A nagy meleg, az utazások, nyaralások miatt a rendszeres véradók aktivitása is csökken. Holott ilyenkor is napi 1600-1800 önkéntes véradóra van szükség, hogy biztosítva legyenek a vérkészítmények hazánkban. A véradást szervezők örömére kedden 98-an adtak vért a kiskunmajsai művelődési központban tartott véradás első napján. Az önkéntes segítők szerdán is vért adtak a városban, összesen 44-en. Közöttük volt Vas Csaba is, aki negyvenhatodik alkalommal segített vérével embertársain. A véradás szakszerű lebonyolítását Kutasi Vanda, az Országos Vérellátó Szolgálat kecskeméti munkatársa végezte.