Teljesen elkülönített, külön bejárral és udvarral rendelkező helyiségeket alakítanak át bölcsődei intézménnyé. A meglévő épületrész belső átalakításával, felújításával, az épületgépészeti és elektromos rendszer kiépítésével, a hozzá kapcsolódó udvarrész és melléképület megújításával új minibölcsődét hoznak létre. A fejlesztés két munkahelyet teremt.

Forrás: Beküldött fotó

− Mertünk egy nagyot álmodni, mert ez a falu életében nagy dolog. A beruházás kialakítása is költséges. Az igényfelmérés megtörtént a kisgyerekes családok és a várandósok körében. A megkérdezettek 80 százaléka igennel válaszolt, azzal kapcsolatban, hogy igénybe venné-e a bölcsődét. A bölcsőde hét férőhelyes a tervek szerint, a nyolcadik gyermeket akkor vehetjük fel, ha mindenki betöltötte a második életévét. Magas a településen a várandósok száma, úgy gondoljuk, hogy fel tudjuk tölteni a bölcsődét, nemcsak az első évben, hanem a következő években is. Az udvar kialakítását és a kültéri játékok kihelyezését saját magunk szeretnénk megoldani − mondta hírportálunknak Papp Imréné polgármester. Hozzátette, hogy az óvodai létszám is magas, több mint 50 óvodás van, az iskolában pedig közel 80 tanuló lesz.

Forrás: Beküldött fotó

Papp Imréné polgármester tájékoztatta hírportálunkat még további pályázatról, amelyet az elmúlt időszakban zártak le. Az egyedi szennyvízbekötések a Vidékfejlesztési Program pályázat révén valósultak meg, 159 berendezést helyeztek ki több mint 314 millió forintos támogatásból. A parkerdei játszóteret, ahova sokan járnak, folyamatosan fejlesztik. Az elmúlt napokban a Leader pályázat keretében adtak be egy projektet, amiből a könyvtár napelemes rendszerét szeretnék kialakítani.