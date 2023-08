A Kossuth utca melletti pályán délelőtt a kettes fogatok a C kategóriás kétfordulós ob pontszerző vetélkedésében vettek részt, ami a Hercegszántó Kupáért is folyt. A 17 fogat színvonalas versenyét az is bizonyította, hogy az első fordulóban kilencen, a másodikban pedig hatan hibátlanul hajtottak.

Az összevetésben a Hercegszántói Lovas Egyesület versenyzője, Varga János és a mélykúti Figura Szabolcs Péter ismét hibátlanok maradtak, így a pályaidő döntött Varga János javára. Harmadik lett Kalamár László a beremendi Sport Kft. hajtója.

A közös ebédet követően a D kategóriás bajnokságban a helyi Nádai Marcell győzedelmeskedett, megelőzve a jakabszállási Takács Lajost, valamint a 3.helyezett hercegszántói Varga Nórát.