– Már a posta bezárásának első pillanatától gondolkodni kezdtünk azon, hogyan is pótolhatnánk a szolgáltatásokat a városrészben – mondta Pászti András, hunyadivárosi képviselő. Ugyanis nagyon sokan kérték, hogy próbáljunk találni valami megoldást erre a problémára – magyarázta. Hozzátette, hogy a témával kapcsolatban folyamatosan folynak a tárgyalások, és most úgy néz ki, hogy ősszel, pontosabban szeptemberben akár meg is nyílhat a Posta Pont a Hunyadivárosi Közösségi Házban.

Mint mondta, a városvezetés és a Magyar Posta is nyitott erre a megoldásra, de ehhez partnereket kellett először keresni. A Posta Pontnak az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület által működtetett Hunyadivárosi Közösségi Házban alakítanak ki helyet, ahol ezentúl kényelmesen intézhetik majd postai ügyeiket a hunyadivárosi lakosok.