A Mayossa Táncegyüttes nyitóelőadását követően Patkós Zsolt, Kiskunmajsa polgármestere lépett a mikrofonhoz és mondta el ünnepi köszöntőjét. A városvezető szerint a magyar nemzet a hitében él.

– A legfontosabb az Isten, haza, család, ez a hármasság az, amely megtart, reményt ad és jövőt kínál – fogalmazott a polgármester, aki szerint az államalapító Szent István király nemcsak a vármegyéket és a közigazgatást szervezte meg, hanem a nemzetnek lehetőséget adott arra, hogy megmaradjon itt, a Kárpát-medencében.

– Megadta és megteremtette Szent István a magyarok számára a Jóisten közelségét és lehetőségét. A templomépítések mellett következetesen próbálta elplántálni a kereszténységet a Kárpát-hazában. Víziója, elhívása volt a Jóistentől, és jövőképe volt a nemzet számára – hangoztatta Patkós Zsolt. Hozzátette: ami erőt, lehetőséget és feladatot tud adni még, az a család, amely átadja azt a hitet és reményt a gyerekeinknek, hogy stabilitással tudjanak belevágni abba a jövőbe, amit el tudunk nekik képzelni. Erőt és összefogást jelent a család, a haza és a hit. Ahogy összefogást jelent a kenyér is, ami az élet.

A Szent István-napi ünnepségen 17. alkalommal adták át a Majsáért-díjat, amelyet idén Szívós István taxis, a helyi sportélet kiemelt segítője és támogatója vehetett át. Nyerges Benjamin méltatta a kitüntetettet, akinek a sport mindig fontos szerepet töltött be az életében. Versenyszerűen ugyan nem sportolt, de a helyi kézilabdások és focisták találkozóin szinte mindig ott volt.

– A majsai sportot nemcsak szerette, de lehetőségei szerint támogatta is: ingyenes fuvarral, szállással, de az ifistáknak is gyakran készített szalámis szendvicseket a vidéki utakra. Idővel a majsai focicsapat vezetésébe is bekerült, és ő lett a gárda „pénzügyminisztere”. Több évtizeden keresztül segítette munkájával a fociklubot, és szerzett támogatókat a labdarúgók csapatának, amelynek most is mecénása – emelte ki laudációjában Nyerges Benjámin.

A Szent István-napi ünnepség végén Vincze Attila majsai plébános megszentelte az új kenyeret, amiből mindenki kapott egy darabot.