A Xaveri Szent Ferenc-kápolnát 1904-ben Argauer Ferenc építtette. Bár voltak kisebb felújítások, amiket elvégeztek az épületen, már nagyon időszerűvé vált a kápolna renoválása. Az egyházközség és a hívek támogatásának köszönhetően idén, néhány hónapja el is kezdték a munkálatokat. Sokak áldozatos munkája, önzetlen segítsége, adománya, összefogása áll a háttérben. Régi teherként nehezedett a helyi katolikus hívekre ez a feladat, és öröm látni a napról napra szebb kápolnát, ami méltó helye lesz az Örök Hazába térők búcsúztatásának – mondta a közösség egyik világi képviselője. Tóth Tibor atya, a kiskőrösi Szent József Plébániatemplomban a szentmiséken rendszeresen hálát ad a felújításban résztvevőkért, a segítőkért, az anyagi támogatásért.

A renoválásnak még nincs vége, még sok munka vár a mesterekre, amely további kiadásokkal jár, az önerő keretei pedig végesek. Ezért az adományokat az építkezés befejezéséhez továbbra is köszönettel fogadják vállalkozóktól, magánszemélyektől, s a temetőben nyugvók hozzátartozóitól is. Aki teheti, támogassa lehetőségeihez mérten ezt a felújítást. „Kápolna-felújításra” megjelöléssel átutalással is lehet adakozni az alábbi bankszámlaszámra: 11732057-20006802. Kedvezményezett: Római Katolikus Plébánia.