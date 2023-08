Az Apex Tool Group anyavállalata minden évben egynapos jótékonysági eseményt szervez azokban az országokban, ahol jelen vannak. Idén a magyarországi telephelyek közül a kecskeméti kapta meg a lehetőséget, hogy dolgozói társadalmi munka keretében, egy általuk meghatározott intézménynek segítsenek önkéntes munkájukkal.

Választásuk a ballószögi Kossuth Lajos Általános Iskolára esett, melynek az udvarában található fedett kiülőt újítják fel, ami az udvari foglalkozások megtartását szolgálja, és e célra 150 ezer forintos adományt is biztosítottak. Kicserélték a közösségi tér lambériáját, átfestették, valamint a helyiséget körülvevő betonkoszorúra padot építettek a falak mentén.

A lelkes csapat az udvar egyéb részein is tevékenykedett. Több pad ülő- és hátfelelületét is kicserélték, de a mászóka, illetve játékvár furnérlemezét is felújították, ahol kellett cserélték. Mindemellett az iskola kerítésének utcafront felőli részén kicserélték az elhasználódott, elöregedett dróthálót – beszélt a munkálatok részleteiről Kardos László, az Apex Tool Group Hungária Kft. kecskeméti szervizvezetője.

Hozzátette: egyik gyermeke az iskolában végezte az alsó tagozatot, a másik pedig ma is a ballószögi iskolába jár, így nagyon hálás azért az intézménynek, amit a gyermekek számára nyújtanak, és örül annak, hogy ebből valamit visszaadhattak.

Péterné Fidler Elvira intézményvezető elmondta, hogy a drága adomány nagyon jól jött az iskolának, különösen ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Ezzel barátságosabbá és biztonságosabbá teszik a környezetet, és több lehetősége lesz a diákoknak a szabadidő eltöltésére. Hozzátette, hogy a szülők folyamatosan segítik az iskolát. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy az új nevelési évet 12 osztállyal és 250 tanulóval kezdik.