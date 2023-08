A csütörtökön kezdődő és szombat estig tartó háromnapos esemény bepillantást nyújt a motoros életformába. Ugyanakkor mindenki számára érdekes és szórakoztató programokat kínálnak a szervezők. Nem hiányozhat a programok sorából idén sem a gyermekmotoroztatás, az oldalkocsis szépségverseny, a vezetett túrák, a parádés felvonulás, a flúgos futam és a kaszkadőr show sem. Lesz oldalkocsis kiállítás, valamint kétéltűjármű-kiállítás és próbaút. A találkozón esténként koncertekkel várják az érdeklődőket. Fellép a Dynamite Dudes, Stoned, Last, Hell City, Frederic Cornelius Quartett, Wolves of Babilon, Crash 5, Blues 4 You együttes.