44 év

Kecskemétről Szabics István feleségét szeretné meglepni esküvői fotójukkal. Szabics István és Tóth Marianne 1979. augusztus 7-én házasodott össze Budapesten, a várnegyed legszebb házasságkötő termében, mely annyira elfoglalt volt, hogy a tervezett szombati nap helyett, az esküvőt kedden tartották meg. Bevonuláskor a szokásos Mendelssohn nászindulója és Vivaldi Négy Évszak műve mellett Kecsua Folk, egy perui indián esküvői népzene is felcsendült.

50 év

Kecskemétről Balla Gáborné Szalay Lenke régi általános iskolai fotójával nosztalgiázna. 1973-ban végeztek az egykori Zója Utcai Általános Iskolában (volt ONI). Sajnos ma már több iskolatársuk és sok tanáruk elhunyt, de mindenkiről megemlékeztek a közelmúltban megtartott 50 éves osztálytalálkozójukon. Öt évente jönnek össze, a találkozókat Olvasónk és Faragó György szervezi meg. Ráadásul Faragó György ONI-s találkozókat is rendszeresen összehoz.

KTSZ brigád

Kecelről Flaisz Jánosné Frank Ilona 50 évvel ezelőttre repíteni vissza Olvasóinkat. Ez a számára emlékezetes felvétel 1973-ban készült az akkori faipari KTSZ brigádjáról. Felül, balról: Liszka Józsefné, Kövesdi Jánosné, Nagy Jánosné, Zsember Jánosné, Kelemen Lászlóné. Alul, balról: Bleszák Katalin, valamint Olvasónk, Frank Ilona és húga, Frank Juli, illetve Bóna Mihály. A képet a brigádvezető, Hugyi Mihály készítette. Nagyszerű csapatot alkottak, mindig jó kedvük volt, jó érzés számára feleleveníteni a régi szép együtt töltött időket.

Balatoni emlék

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus az 1980-as évek egyik kedves emlékét idézné fel. Az akkori tanács a Balaton partján vásárolt egy üres telket, hogy ott tábort építsen fel. A gazos területből sok-sok munkával vált igazi táborhely. A munkában részt vettek a pedagógusok, a település felnőtt lakossága és a felső tagozatos diákok egyaránt. Először sátortábort hoztak létre, akkor még se áram, se vezetékes víz nem volt. Később kiépült minden, hetente pedig 40 gyermek kapcsolódott ki a Balaton partján. Olvasónk és felesége számos tábort vezetett. Ezen a felvételen vendégeket fogadtak: Laták Ede tanácselnök, felesége, Ilonka, Mihály László igazgatóhelyettes, dr. Tihanyi László és felesége.

Kisdobosok

Kecskemétről Csordás Erzsébet iskolás éveire emlékezne. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járt, melynek akkoriban az Újkollégium épülete adott helyet. A fotó 1964-ben készült a kisdobos avatás alkalmából. Olvasónk ma is szeretettel gondol vissza Ballai Margitka tanár nénire, aki egy kivételes pedagógus volt.

Nyugdíjas klub

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy újabb régi emlékét osztaná meg. 1992-ben alapították meg a helyi nyugdíjas klubot, melynek helyettes vezetője is volt. Ez a felvétel egy vidám névnapozás közben készült 2000 körül. A tagok hetente találkoztak.