Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Olvasói fotó

Születésnap

Kecskemétről Sebestyén Imréné vitéz András Etelka (balról, felül) nővérét szeretné meglepni ezzel az 1980 körül készült felvétellel. Dusnokon özv. Koprivanacz Mihályné András Eszter (jobbról, guggol) a napokban ünnepelte 82. születésnapját. A fénykép gyermekkoruk helyszínén, a dusnoki családi ház udvarán készült. A képen látható még Eszter három lánya, Magdi, Aranka és Erzsi, valamint még Mari és Hajni.

Olvasói fotó

Édesapa kirándult

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy több mint 40 évvel ezelőtti eseményt elevenítene fel édesapja emlékére. Id. Kenyeres Dénes 1962 és 1972 között Kecskeméten, a Zöldségtermesztési és Kutatóintézetben dolgozott különböző munkakörben, ahol tanfolyamokon négy szakmát is kitanult. Több alkalommal kirándult az intézet dolgozóival még nyugdíjasként is. Az 1980-ban készült képen látható többek közt, alul: Bánó Istvánné, Vígh Ferenc, Bujdosó Anikó, id. Kenyeres Dénes és Kovács Istvánné.

Olvasói fotó

Bácsber

Kecskemétről Csordás Erzsébet egy újabb BÁCSBER-es emlékét idézné meg. Nagyszerű kollektívában dolgozott hosszú időn át – a közel 30 éve megszűnt – Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál, azaz a BÁCSBER-nél. Sokat kirándultak együtt. Ezen az 1970-es évekből származó felvételen régi munkatársai láthatók: dr. Izsák Dezső jogász, felesége, dr. Izsák Dezsőné dr. Szilágyi Éva (balról) és Molnár Jánosné Rinca (jobbról).

Olvasói fotó

Édesapa emlékére

Kecskemétről Szijjártó László édesapjára emlékezne két újabb felvétellel. Az édesapa, Szijjártó László egész élete során nagyon szerette a motorokat. 1989-ben hunyt el. A bal oldali felvétel 1958-ban készült róla Katonatelepen. A másikon pedig katonaként látható 1956-ban. Édesapja egyetlen túlélője volt 1956 decemberében egy aknára futott csapatszállító katonai kocsinak.

Olvasói fotó

Május elseje

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár közel negyed évszázad távlatába invitálja a nosztalgiázókat. A fénykép 1999. május elsején örökítette meg a gazdakör hagyományos felvonulásához kapcsolódó mulatozást. Olvasnk mai napig örömmel idézi fel a régi szép időket.

Olvasói fotó

Keceli emlék

Helvéciáról Rózsavölgyi Györgyi húgának Faragó Mariettának szeretne kedveskedni ezzel az 1960-as évek végi felvétellel, mely Kecelen, a családi házuknál készült róla (jobbról) és barátairól.