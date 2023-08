Czomba Sándor elmondta, a vármegyéknél maradt tartalékforrás terhére bővítették a nyári diákmunka-program lehetőségét. Az államtitkár ismertette, a korábbi évekhez hasonlóan, az idén is a diákmunka-programban részt vevők 80 százalékát az önkormányzatok foglalkoztatják, és fogadtak diákokat mezőgazdasági vállalkozások is, és mintegy 5 ezren a turisztika, vendéglátás területén helyezkedtek el. Czomba Sándor fontosnak nevezte, hogy a nappali tagozaton tanuló 16–25 év közötti diákok munkatapasztalatot szerezzenek, és erre a diákmunka-program két hónapja is alkalmas lehetőséget ad. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a 25 év alatti munkavállalóknál a jövedelem szja-mentes, így van ez a diákmunkát vállalóknál is.

A nyári diákmunka-program kínálta lehetőséghez a bácsalmási önkormányzat is csatlakozott, júliusban és augusztusban, két turnusban, három-három hetet dolgozik összesen 33 diák napi hat órában – tájékoztatott Németh Balázs polgármester. Elmondta, hogy az önkormányzathoz tartozó Siskovics-kúriában, a szakrendelőben, a turisztikai tájházban, az önkormányzati főzőkonyhán és az alapszolgáltatási központban tudják foglalkoztatni a fiatalokat.

Rendkívül népszerű a nyári diákmunka Jánoshalmán is, ahol szintén él a program adta lehetőséggel az önkormányzat, ahol az intézményeinél és gazdasági társaságainál biztosított lehetőséget a tanulóknak.

– A Polgármesteri Hivatalban 2 fő dolgozott júliusban, és 2 fő vállalt munkát augusztusban is. Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárban 2 fő kapott állást júliusban, a létszán augusztusra 5 főre emelkedett. A Városgazda Kft. 4 főt foglalkoztatott júliusban, 3 főt augusztusban. Az önkormányzati fenntartású Gyermeklánc Óvodában 5 diák kapott munkát júliusban, augusztusban pedig 3 fő. A diákok, akik a munka világával ismerkednek, segítik az intézmények munkáját, megismerkednek a mindennapi élet munkafolyamataival. Munkájuk sokrétű, segítettek az intézmények dolgozóinak a könyvtári könyvek besorolásában, rendezvények szervezésében, az óvodák udvarának karbantartásában vagy éppen a dr. Fenyvesi Máté Városi Sportcsarnok nagytakarításában – mondta el Czeller Zoltán polgármester.

Kiskunhalason összesen 30 diákmunkást foglalkoztathat az önkormányzat a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának döntése értelmében az idei nyáron – közölte érdeklődésünkre Farkas Dániel, a halasi városháza stratégiai tanácsadója. Hozzátette: a diákok a Halasi Városgazda Zrt., és a Halasi Városmenedzser Kft., valamint más önkormányzati intézményeknél, így például a Csetényi Élményparkban, a Martonosi Pál Városi Könyvtárban, a Thorma János Múzeumban, a Közösségek Házában, óvodákban, valamint a városházán dolgoznak augusztusban.

A tompai önkormányzat intézményeinél júliusban összesen 10 fiatalt tudtak foglalkoztatni a nyári diákmunka-program keretében – tudatta Véh László polgármester, aki elmondta azt is, hogy a diákok az óvodában, a polgármesteri hivatalban és a művelődési házban kaptak munkát.