Teljes gőzzel folyik a vasútépítés Kiskunhalason, a munkálatok mostanra a vasútállomás teljes területén zajlanak, ezért ideiglenesen lezárták a gyalog vagy kerékpárral használható utolsó vasúti átjárót is. A gyalogosoknak és a kerékpárosoknak jókora kerülőt kell tenniük ahhoz, hogy átjussanak az állomás túloldalára, ugyanis ott található a város egyik ipari parkja, ahova sokan járnak gyalog vagy kerékpárral dolgozni. Nekik most egy darabig a Bokréta felé kell kerülőt tenni, csak onnan tudnak feljutni a vasúti felüljáróra, a Barnevál melletti gyalogos lépcsőt ugyanis már évekkel ezelőtt életveszélyessé nyilvánították és lezárták.

Kerülni tudnak a Munkácsy utca felé is, ahol a gyalogos és kerékpáros átkelő még nyitva van, a munkálatok azonban már ott is folynak, egyelőre azonban nem zavarja az ottani közlekedést. Közben egyre többen teszik szóvá a közösségi médiában, hogy az Átlós úton megépült új vasúti átjárónál – ahol az ideiglenes vasútállomás is működik – nem épült a gyalogosoknak a közúti forgalomtól elkülönített átkelő, így ott a közlekedés balesetveszélyes, mert a gyalogosok az autók mellett kelnek át a síneken.