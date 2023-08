Boros Gábor a rádióműsorban elmondta, hogy városszerte közel nyolcezer jelzőtáblát tartanak karban a KVÜ munkatársai. Ezek legnagyobb része már felkerült a város térinformatikai rendszerébe. A lakossági bejelentések és előre meghatározott menetrend szerint végzik ezek fenntartását. Az idei első félévben több mint 600 táblát cserélt ki a KVÜ és júliusban további 300 táblát cseréltek le. Ezt az indokolta, hogy júliustól lakó-pihenő övezet lett a Rendőrfalu. A kiskörúton pedig éjszakára 22 és hajnali 4 óra között 30 kilométer per órás korlátozás lépett érvénybe azért, hogy meggátolják az éjszakai illegális versenyzéseket.

Arról is szó esett, hogy augusztusban elkezdték az új K+R parkolók kialakítását Kecskeméten az iskolák előtt. Ez múlt héten a Lunkányi János utcában az Arany János Általános Iskolánál történt meg.

Az ügyvezető elmondta, hogy újrafestik a kopott útburkolati jeleket, amire a nyári fagy- és esőmentes időszak alkalmas. A forgalmas útszakaszokon éjszaka végzik ezeket. A múlt héten a városközpont végezték a felújítást, illetve a Bethlen körúton és a Békéscsapai úton újítják meg majd a burkolatfestést. Boros Gábor azt is elmondta, hogy az útburkolati jeleket attól függő rendszerességgel kell újrafesteni, hogy milyen technológiát használnak. A normál festék esetén akár évente szükséges elvégezni a felújítást. Ha plasztik festéket használnak, mert megfelelő az útburkolat minősége, azt három-ötévente kell javítani.

Boros Gábor arról is beszélt, hogy 30 öntözőrendszert, 35 ivókutat, és 25 szökőkutat üzemeltet a KVÜ, és sajnos az elmúlt időszakban több rongálás is történt. Nyár elején a Dobó körúti szökőkútba tettek habzó anyagot és az egészet át kellett takarítani és újrafertőtleníteni. Hetekkel ezelőtt a Rákóczi úton és a Vasútkertben ismeretlen elkövető vegyi anyagot juttatott a vízbe, ami ettől felhangzott. Ezért 110 köbméter kezelt vizet kellett elengedni és pótolni, valamint a kutakat takarítani. Hozzátette, hogy rendszeresen előfordul, hogy hulladékot és üveget dobnak a szökőkutakba, amivel nem csak a vizet szennyezik, hanem a kút vízgépészetét is megrongálhatják. Arra kérte a lakosságot, hogy ha bárki ilyet észlel, értesítse a rendőrséget vagy a városrendészetet. A KVÜ minden esetben feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen.

Boros Gábor szólt arról is, hogy a város 16 helyszínén történt meg a szabadtéri fitnesz eszközök időszakos nagy felülvizsgálata. Ez mintegy 120 eszközt érint. Elmondta, hogy soknál problémát észleltek, ezt lezárták szalagokkal és elkezdték a javításukat. A megszigorodott jogszabály értelmében hetente ellenőrzik majd a játszóterek és a fitnesz eszközök állapotát, ezzel várhatóan jelentősen kitolják az élettartamukat.

