A halasi önkormányzat ötödik éve segíti ingyenes iskolaszerekkel az elsős általános iskolás diákokat, a tanszercsomagokat a városházán a nyári diákmunkán dolgozó fiatalok állították össze.

– A csomagokban füzetek, grafit- és színes ceruzák, radír, vonalzó, olló és órarend található, több mint háromezer forint értékben – mondta el érdeklődésünkre Farkas Dániel, a polgármesteri hivatal stratégiai tanácsadója. Közölte azt is, hogy az elmúlt négy évben 1061 tanszercsomagot állítottak össze és osztottak ki a diákoknak.

Tanszercsomagokkal támogatja az iskolakezdést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunhalasi Csoportja is, az elmúlt vasárnap a Végh kúriában rendeztek családi napot nehéz sorsú családok számára. A színes programok mellett a szervezők a támogatóknak köszönhetően ajándékkal is készültek, a gyerekek ingyen tanszercsomagot kaptak, azok a meghívott családok, akik nem tudtak részt venni az eseményen, a szeretetszolgálat halasi irodájában vehetik át a csomagot. A máltai önkéntesek több helyi iskolába és kollégiumba is visznek az ingyenes tanszercsomagokból.