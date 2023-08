Az ünnepi műsorral, gasztronómiai programokkal és zenés szórakozással, nyitott pincékkel zajló műsorfolyamnak a nagy színpad a solti kilátónál, a kisszínpad pedig a Krammer-pincénél adott helyet. Ám ezek megközelítése ezúttal nem volt egyszerű, ugyanis a péntek éjszakai, szombat hajnali vihar, az özönvízszerű eső feláztatta az utakat és a kijelölt főzőhelyeket. Erre így utólag kár lenne sok szót pazarolni, legfeljebb annyit: a soltiak példás kitartással és szervezéssel úrrá lettek a helyzeten. Olyannyira, hogy az előre jelentkező rekordszámú, kivétel nélkül népes társasággal érkező 80 – megszámoltuk – főző egyike sem mondta le a részvételt, 32 főzőmester, illetve csapat pedig a főzőversenybe is benevezett.

A solti pincehegyen ezen a napon egészen kora délutánig természetesen a pörkölté volt a főszerep, az alapanyagokon kívül mindenki hozta magával azt a főzőtudományát, amelyet az elődei generációkon átívelően érleltek tökéletesre.

– Én a szalonnával kezdem, ujjnyi csíkokat vágok, úgy 4-5 szeletet. Bevagdosom és egy serpenyőben lassú tűzön megpirítom. Kis tálkára kiszedem és a kisült zsírban megfuttatom a kockára vágott hagymát, míg üveges nem lesz. Akkor beleöntöm a többi hozzávalót, paradicsomot, paprikákat, és amikor a lecsós alap levet eresztett, kicsit még hagyom, kevergetem … – mondta az egyik főzőmester, aki persze a saját receptjére esküdött, és ebbéli hitében a népes baráti köre is megerősítette.

Amit mondott, nem volt pusztába, akarom mondani pincehegybe kiáltott szó, ugyanis a versenybe benevezett étkeket a főzők invitálásának engedve lehetőség volt megkóstolni; az előre és a helyszínen is megvásárolható támogatói jegy pedig a Krammer pincénél magába foglalt egy tál ételt, díszített poharat és borkóstolási lehetőséget a kijelölt pincékben.

A gasztronómiai élményt büfé, kirakodó és kézművesvásár, valamint pálinka- és a borstandok, és a nyitott pincék egészítették ki.

A Solt Város Önkormányzata, a Solti Szőlőhegyért Egyesült és a Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett nagyrendezvényről, még a zsűri eredményhirdetése előtt a helyszínen Farkas Beáta, a művelődési ház és könyvtár igazgatója tájékoztatta szerkesztőségünket.

–Mint látható, már az államalapítás ünnepének előnapján, szombaton életre kelt a Pincehegy, 80 pincénél, illetve főzőhelyen rotyognak a legkülönbözőbb bográcsos ételek. Emellett 23 nyitott pince a legkiválóbb boraival várja a látogatókat. Nagyon sokan rokonaikat, barátaikat invitálták ide, és számos Soltról elszármazott is úgy gondolta, hogy ezen a napon hazalátogat, hiszen a fesztivál arra is kiváló, hogy azokkal is találkozzon, akikkel egy-egy hazaruccanása alkalmával esetleg nem tudna.

Az ötödik alkalommal megrendezett Pincepörkölt Fesztivál iránti, talán minden korábbinál nagyobb érdeklődés azt igazolja, hogy jó kezdeményezés volt a jó bort a jó pörkölttel összekötni, a Solton hagyományos étek, a pincepörkölt főzésére versenyt hirdetni.

Ugyan 80 helyen főznek, de 32 csapat gondolta úgy, hogy a versenybe is benevez, ezzel is nagyobb odafigyelésre készteti önmagát és rangot ad az eseménynek. A zsűri tagjainak, Szél István zsűri elnöknek, Tőzsér Istvánné és Karsai Gyuláné tagoknak a pártatlanságához, hozzáértéséhez nem fér kéltség, így szakmailag bizonyosan a legjobb pörköltek kerülnek majd az élmezőnybe és elismerésre” – mondta az igazgató.