Úgy tűnik a családok idén is több tízezer forintot költhetnek majd a tanévkezdésre. Ugyan az elsős diákok szüleinek már nem kell foglalkozniuk a tankönyvek árával, mivel azok 2020-tól alanyi jogon térítésmentes módon járnak a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára 1-16. évfolyam között, mégsem lélegezhetnek fel teljesen, hiszen számos olyan egyéb tétel van, amelyet saját zsebből kell állniuk.

Azoknál, akiknél a gyermek most kezdi az első osztályt a tanszerek mellett iskolatáska és még új bútorok, például íróasztal beszerzése is szükségessé válhat. A több gyermeket nevelő családok is borsos árú iskolakezdéssel számolhatnak, ugyanis a tanszereket idén közel 20 százalékkal drágábban tudják megvásárolni, mint egy évvel ezelőtt – mondta egy tanszerárúsítással foglalkozó asszony.

A kecskeméti papír-írószer üzletek és a nagyobb boltláncok már most széles tanszerválasztékkal készülnek az iskolakezdésre. Némely szülő a tavalyi évhez hasonlóan, már elkezdte a tanszerek vásárlását, a legnagyobb forgalomra azonban a korábbi évek tapasztalatait nézve augusztus végén számítanak a boltok.

Körülnéztünk a városban található boltok polcain, beszélgettünk az eladókkal és közösen számolgatva arra jutottunk, hogy egy elsős diák családja számára a tanévkezdés körülbelül 50-70 ezer forintba kerül idén.

Természetesen, mint minden más terméknél, a tanszerekből is választhatunk olcsóbbat, ám az egyik vásárló szerint ilyenkor számolnunk kell azzal, hogy ezek minősége sok esetben gyengébb.

A legegyszerűbbnek mondható iskolatáskáért most körülbelül 18 ezer forintot kell fizetni, de a jobb minőségű táskákat már 30-40 ezer forintért árulják. Egy 12 darabos színes ceruzakészletért minimum 1500 forintot kérnek, de találtunk olyat is, ami 5000 forintba került. A füzetek darabját átlagosan 300-400 forintért adják, persze a dizájntól függően itt is emelkedhet az ár. Például találtunk 895 forintos A5-ös füzetet is. Van olyan radír, ami 100 forintba, és van olyan is, ami 600 forintba kerül.

Egy anyuka szerint nem érdemes a legolcsóbb füzetet megvásárolni, mert tapasztalata szerint, az pár héten belül szétesik. Azt mondja, ő mindig a bevált termékeket veszi meg, mert azoknak a minősége számára a legmegfelelőbb.

Az is kiderült, hogy Kecskeméten augusztus közepén a legtöbb tanszereket árusító bolt leértékelést tart, ilyenkor jóval olcsóbban juthatnak hozzá a termékekhez a vásárlók.