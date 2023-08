Győri András elmondta, hogy a főtéri fasorból hat fát kellett kivágni a közelmúltban. Már 2000-ben elkészült egy szakértői vizsgálat, ami kimondta, hogy az érintett fasor középtávon leváltandó lesz. Az elmúlt 23 évben olyan állapotba került több is közülük, amiért meg kellett válni tőlük. A fasor rekonstrukciója – kivágás és telepítés – része a városháza felújításának.

Kecskemét főkertésze elmondta, hogy minden kivágott fát pótolnak, két éven belül a jogszabály szerint, de nem mindig ott pótolnak, ahol kivágtak. A fákat olyan fajokkal helyettesítik, melyek a megváltozott klimatikus viszonyoknak is ellenállnak.

Győri András hozzátette, hogy további fák is olyan előrehaladott belső korhadás jeleit mutatják, ami előrevetíti, hogy a teljes fasort le kell váltani. Sajnos a jelenlegi helyre nem lehet új fákat ültetni, mert a közművek nem teszik lehetővé a tuskók kiemelését. Az a döntés született, hogy esőkertekkel kombinált sort alakítanának ki, ami a nagyfelületű térburkolatról érkező csapadékot tudná fogadni. A zöldfelületen előnevelt kőrisfát ültetnének. A rekonstrukcióhoz pénzügyi források is rendelkezésre állnak, előirányzatban is szerepel, de Győri András szerint még további egyeztetéseket igényel, hogy idén vagy jövőre történik meg a beavatkozás.

Győri András főkertész és Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (KVÜ) ügyvezetője

Fotó: Gong.hu

A közelmúltban készült szakértői vizsgálat a Csongrádi utcai japán akácokra és tervezik a KVÜ-vel együttműködésben további utcák - Kaszap utca, Nagykőrösi utca és a Klapka utca – veszélyes fasorait is szakértői módszerekkel megvizsgálni.

Boros Gábor, a KVÜ ügyvezetője riporteri kérdésre elmondta, hogy folyamatosan végzik a veszélyes fák kivágását. Az utóbbi évek aszályai végzetes hatással voltak a nyírfákra és a kínai nyárfákra, melyek sorra kiszáradtak, ezért ezeket ki kellett vágni. Az ügyvezető elmondta, hogy mindig együttműködnek a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, mert egyes fákon madárfészkek, denevérodúk találhatók, melyeket átköltöztetnek, csak azután vágják ki a kijelölt fákat.

Boros Gábor az illegális zöldhulladék kihelyezéséről is szót ejtett. Felhívta a figyelmet az új köztisztaságról szóló rendeletre, mely már szankcionálja a zöldhulladék nem megfelelő kihelyezését. Ennek értelmében zöldhulladékot Kecskeméten csak a hulladékszállítási napokon lehet kihelyezni, a DTKH által biztosított zöld zsákokban. A fásszárú növényeket pedig méretre vágva, kötegelve. Mint fogalmazott, városszerte tapasztalják, hogy zöldhulladék depók alakulnak ki, ahonnan évi mintegy 8000 tonna illegálisan kihelyezett zöldhulladékot szállít el a KVÜ, legtöbbször a szeméttelepre, mert közé vegyül a háztartási vegyeshulladék is. Ez pedig hatalmas plusz költséget jelent a városnak.

