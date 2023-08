A község a főtérre helyezte a hangsúlyt. Az önkormányzat célja a szép, virágos környezet kialakítása és a lakosság figyelmének ráirányítása az élhető, igényes lakókörnyezetre. A park közösségi térként is funkcionál esküvők, különböző rendezvények alkalmával fotózási célt is szolgál. Remek hangulatú életképek készülhetnek a szép, virágos környezetben itt, a homokhátsági település központjában. Az ide érkező vendégek is megcsodálhatják a település parkját és kellemes emlékkel, maradandó élményekkel térhetnek haza. A kertész- és tájépítészmérnökök, turisztikai szakemberek közreműködésével a már javában zajló zsűrizés után az őszi, ünnepélyes díjátadón derül majd ki, hogy Kunbaracs község kap-e elismerést környezetszépítő munkájáért.