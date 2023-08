A Holt-Tisza partján ünnepeltek vasárnap a lakitelekiek. A délután 4 órakor kezdődő államalapítási eseményen adták át a Virágos Lakitelekért elismeréseket, köszöntötték Lakitelek újszülöttjeit, a jubiláló házaspárokat, díjazzák a kenyérsütő verseny résztvevőit és ünnepélyesen megnyitották Ökotrusztikai Központot is.

A megnyitó vendége volt dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés alelnöke, aki köszöntőjében elmondta, a most megnyíló központ a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében mintegy 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. Hangsúlyozta, a vármegyei közgyűlés a pályázati forrás elosztásakor arra törekedett, hogy a vármegye mind a 119 települése részesüljön támogatásban, és hogy mindenhol hasznos fejlesztések valósuljanak meg. Elismerően szólt a lakiteleki ökoturisztikai központról, amely átfogó képet ad a Tőserdőbe látogatóknak a környék növény- és állatvilágáról, valamint látnivalóiról. Úgy fogalmazott, hogy ez a központ több, mint egy épület. Ennek a háznak lelke van, ez egy olyan közösségi tér, amely tele van szimbólumokkal és amely az emberi kapcsolatok további erősítését szolgálja.

Madari Róbert polgármester köszöntőjében arra hívta fel az ünneplő lakitelekiek figyelmét, hogy büszkeséggel emlékezzenek arra, hogy mi, magyarok képesek voltunk itt, Európa közepén maroknyi nemzetként, a történelmi korszakváltások, külső és belső viszályok ellenére is fennmaradni. Mint mondta, a számos kihívással megküzdeni kényszerült társadalmunkban hangsúlyozottan fontossá válnak a nemzeti öntudatot és összetartást erősítő ünnepek. Hangsúlyozta, fontos, hogy tudjunk hinni önmagunkban, magyarságunkban, hazánkban, nemzeti hagyományainkban és közös jövőnkben is. Majd hozzátette, az ünnep mindig alkalmat ad arra, hogy megéljük, közösséghez tartozunk. A mai ünnep alkalmat ad arra, hogy átéljük, a Szent István alapította magyar állam közösségéhez, Lakitelek közösségéhez tartozunk. A közösségben óriási erő lakozik, de mindenkinek tenni kell érte. Lakiteleken szerencsére nagyon sokan vállalják ezt a feladatot. Az együtt végzett munka, az együtt megélt élmények, pillanatok az egyént is gazdagítják. Az egyének lelki gazdagsága pedig összeadódik és sokszorosan visszatükröződik a közösség erejében, gazdagságában. Ennek közösségnek, közös akaratnak, közös munkának az eredménye, hogy ma ünnepélyesen is átadhatjuk az Ökoturisztikai Központot, amely nemcsak az ide érkező turistáknak, hanem a lakitelekieknek is értékes programokat, újdonságokat, élményeket kínál.

Madari Róbert azt is elmondta, hogy az Ökoturisztikai Központ a kerékpáros turisták számára egy biztos pont lesz a jövőben, ahol nemcsak információkhoz juthatnak a helyi és térségi látványosságokról, de egy kerékpáros szervizpont is várja őket.

Az ünnepi beszédek után Bagi Ferenc plébános és Kókai Géza református lelkész megáldotta és megszentelte az új kenyeret, valamint az Ökoturisztikai Központ épületét, amelyet ezt követően bárki megtekinthetett.

Az ünnepség után néptáncelőadás, fáklyás-csónakos felvonulás, a Kurul dobosok koncertje és tűzzsonglőr bemutató várta az ünneplőket.