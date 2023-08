− Bár fárasztó volt, de nagyon jól sikerült az idei Csanádi Nyár Napja rendezvényünk. Az időjárás sok mindenre rányomta bélyegét. Hat országból érkeztek vendégek, Szerbiából és Horvátországból egy-egy kisebb csoport érkezett. Ausztriából egy dunai hajózással foglalkozó egyesület, valamint arról a településről is érkeztek, amellyel jövőre megkötjük a testvértelepülési megállapodást. Jöttek Németországból is a regensburgi hajózási múzeumból, ami ezért érdekes, mert Regensburgban, a város közepén, a Dunán ring az érsekcsanádi múzeumhajó, velük már 21 éve nagyon jó kapcsolatot ápolunk. A német testvértelepülésünkről, Kastlból egy tánccsoport is ellátogatott hozzánk. Velük most ünnepeltük meg a testvértelepülési kapcsolat 15. jubileumát. Az eltelt 15 év alatt mind tőlük, mind tőlünk 500-500 fő tudott kiutazni a másik településére. Ez azt is mutatja, hogy nálunk a települési testvérkapcsolat nem arról szól, hogy egy-két önkormányzati vendég találkozik, vagy tartja a kapcsolatot egymással. A civil szervezetek tartják a kapcsolatot, és nagyon jó barátságok is születtek. A helyi néptáncosok, kézművesek, a focisták, kick-boxosok, a kórus, a Német Nemzetiségi Önkormányzat is többször voltak kint tőlünk. Most Németországból is érkeztek néptáncosok, ők is majdnem elérték az ötszáz főt − mondta hírportálunknak Felső Róbert polgármester.

Erdélyből, Csíkszentkirályról is érkeztek vendégek. Velük ezen a rendezvényen kötötte meg a testvértelepülési megállapodást az érsekcsanádi önkormányzat. Az erdélyi néptáncosokkal már korábban is volt egy baráti kapcsolat, többször utaztak az érsekcsanádiak Erdélybe és a csíkiak is jöttek Érsekcsanádra.

Felső Róbert kiemelte, hogy a hétvégi rendezvényen találkoztak az eddigi testvértelepülések és a jövőbeni testvértelepülések képviselői, táncosai egymással. Mint azt a polgármester hangsúlyozta, egy ilyen kapcsolat akkor jó és hasznos, ha nemcsak a polgármester, hanem egy nagyobb közösség is kontaktusban van egymással.