Varga Zoltán „Zoli Baba” élete már egészen kiskora óta a zene körül forgott. Családja zongoraművészt akart belőle faragni. Karrierje szépen ívelt felfelé, több nagy művész előtt játszott kisgyerekként koncerteken. Tizenhárom évesen közölte nagymamájával, hogy ebből elege van, gitározni akar. Az első zenekara a cimboráiból verbuválódott, majd később számos bandában „szaggatta” a húrt, így neve bekerült a kecskeméti rockzene képzeletbeli nagykönyvébe. A zenélést máig nem hagyta abba, a Horizont Zenei Kör tevékenysége pedig nagyon szerteágazó.

– Hét esztendeje szerettem volna emlékzenekarként újraéleszteni a Horizont BLZ formációt, ám dobosunk elhunyt, basszusgitárosunk pedig már nem akart újra közönség elé lépni. A kezdeményezés nem dőlt ennek ellenére dugába, mert a csapat, ha más tagokkal is, de végül összeállt. Közben rendszeresen vállaltam szóló fellépéseket, az egyik ilyen alkalommal futottam össze Gogolák Lászlóval, Kovács Imrével és alakítottuk meg az instrumentális zenét játszó Zoli Baba és barátai formációt. Nem sokkal később csatlakozott hozzánk az egykori Dokk együttes egyik frontembere, a szaxofonos-énekes Góbi Sándor. Az újdonsült csapat a Horizont P – Pirossapkások nevet kapta, ahol a négy alapember mellett időnként vendégzenészek is színpadra állnak. Később Kovács Imre helyett Nagy Zsolt ült a dobok mellé. Repertoárunkon zömében a hetvenes, nyolcvanas és a kilencvenes évek hazai és külföldi slágerei szerepelnek. Nagyon sok dalt „magyarítunk”, vagyis írjuk át az angol szöveget anyanyelvünkre – sorolta a közelmúlt történéseit Varga Zoltán.

A kecskeméti zenész időközben megalakította a Horizont Zenei Kört, amibe a Zoli Baba és barátai, a Horizont P - Pirossapkás Zenekar mellett, Buknicz Sándor citerás, Körtvélyes Gábor, a rock and roll irányzat képviselője is beletartozik, előadásaik állandó szereplői, kísérő zenészei Gogolák László, Nagy Zsolt, Góbi Sándor és Varga Zoltán.

Ahogyan Varga Zoltánnak, úgy Gogolák Lászlónak, Nagy Zsoltnak és Góbi Sándornak a zene meghatározó szerepet játszott és tölt be ma is az életében. Nem a pénzért, hanem elsősorban saját örömükre muzsikálnak.

– Énektanárom unszolására kezdtem el tíz évesen klarinétozni, a zeneiskolában Kovács Sándor keze alá kerültem, akinek nagyon sokat köszönhetek. Ennek ellenére más pályát választottam, de a muzsikálás vágya megmaradt bennem. Tizenhét éves voltam, amikor megalakítottuk barátaimmal az első bandánkat, nagyrészt az akkoriban népszerű csapatok, a Beatles, a The Rolling Stones dalait játszottuk. A katonaság után számos zenekarban megfordultam, legbüszkébb a Dokk együttesben töltött időszakra vagyok – fogalmazott Góbi Sándor.

Gogolák László ugyancsak tizenévesen kezdett hangszeren, mégpedig a szomszéd pianínóján, majd akusztikus gitárján játszani. – Nagyon sokáig csak saját szórakozásomra pengettem a gitárom, majd Rácz István felvett a csapatába. Később számos nevenincs zenekart hoztam létre. Tagja lettem a kecskeméti gitár egyletnek, ahol nagyon jó kapcsolatokat tudtam kialakítani, tettem eleget a felkéréseknek. A vendéglátós évek alatt más hangszereken is megtanultam játszani, ha kell beülök a szintetizátor, vagy a dobok mögé is, mindezek ellenére a gitár számomra az első – mondta el a baon.hu érdeklődésére Gogolák László.

Nagy Zsolt tizenhat évesen kezdte zenei pályafutását, Faragó Kázmér irányítsa mellett tanult meg dobolni. – Zoli Babával is ekkor ismerkedtem meg. Egy esztendeig muzsikáltunk együtt, majd a Karaván zenekarban játszottam harminchat éven keresztül. A szalonzene művelői voltunk. A Pirossapkások csapatához öt esztendeje csatlakoztam, mivel nem tudok úgymond megválni a hangszeremtől – tette hozzá Nagy Zsolt.

Nem túl optimisták

Zoli Baba és barátai és a Pirossapkások formáció rendszeresen szereplői voltak a különböző rendezvényeknek, zenésztalálkozóknak, falunapoknak, állandó fellépői a kerekegyházi Szecsődi Udvarház Alkotók és Előadók Klubja rendezvényeinek. A zenekar vezetője jövőjük tekintetében nem túl optimista. Elmondta: ahogy változik a világ, változnak az élő zene iránti igények is. − A lehetőségek száma egyre fogy, így nincs igazán jó kilátásaink, ennek ellenére, próbálkozunk. Reméljük a továbbiakban is lesz érdeklődés a Pirossapkások Zenekar műsorára. A dalainkhoz kiadót keresünk, szeretnénk megjelentetni azokat valamilyen műsorhordozón, valamint örülnénk, ha a Gong rádióban is felcsendülnének saját szerzeményeink − fogalmazott a zenekarvezető.