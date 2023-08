Kósa Gábor elmondta, hogy a NAV nyári helyszíni ellenőrzései széles adózói kört érintettek. Egész évben vannak kiemelt területek, így az építőipar, ahol a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok betartását ellenőrzik, vagy az internetes kereskedelem, azon belül is a magánszemélyek által különböző közösségi platformokon üzletszerűen végzett kereskedelmét vizsgálják szúrópróbaszerűen. Ugyancsak egész évben igyekeznek feltárni a jövedéki jogsértéseket, a vendéglátóegységekben keresik az adózatlan alkoholtermékeket.

A NAV munkatársainak témaellenőrzései a nyárhoz kötődtek: strandokon, fürdőkben, fagyiárusoknál, zöldség-gyümölcsárusoknál és a nyári fesztiválokon végeztek próbavásárlással nyugta- és foglalkoztatottak bejelentésére irányuló ellenőrzéseket. Kósa Gábor elmondta, hogy a megye összes jelentős nyári eseményén jelen voltak, ahol a kereskedőket ellenőrizték: egyebek mellett a kecskeméti Vasútparkban rendezett Tanévzáró Fesztiválon, az Alpárfeszten, a bajai halfőzőn, a Kiskunfélegyházi Sörfesztiválon. Persze a zenei fesztiválokon is ott voltak az adóellenőrök, a szabadszállási rockfesztiváltól a tőserdei reggae fesztiválon át a kecskeméti Kodály Művészeti Fesztiválig. Mielőtt bárki megnyugodna volna, hogy Kósa Gábor múlt időben beszélt a nyári ellenőrzésekről, emlékeztetett az igazgatóhelyettes, hogy a nyár még tart, így a rendezvényeken továbbra is számítani kell az adóellenőrök feltűnésére..

Kósa Gábor elmondta, hogy a szokásos mulasztásokkal találkoznak a nyári időszakban is: a kereskedők nem jelentik be az alkalmazottakat, vagy adószám nélkül végzik tevékenységüket.

Jövedéki jogsértések terén inkább az eldugott, be nem jelentett telephelyeken találnak többszáz vagy többezer liter adózatlan szeszes italt, nem a vendéglátóhelyeken, ott nagyon ritka az adózatlan alkoholtermék.

Az igazgatóhelyettes hangsúlyozta, hogy noha bírságoltak, de nem a bírság kiszabása az elsődleges céljuk, hanem a jogkövető adózói magatartás kialakítása. Hozzátette, hogy az adóhatósági jelenlét hatására mindig megnövekednek a pénztárgépbe beütött összegek.

Kósa Gábor kiemelte, hogy nem feltétlenül a mulasztási bírság a legsúlyosabb jogkövetkezmény, noha az is több százezer forintra rúghat. Sokkal inkább az egyéb jogkövetkezmények, mint például az, hogy az egyéni vállalkozó kiesik az átalányadózásból.

Be nem jelentett alkalmazottnál a NAV honlapjára is felkerül a vállalkozó, ami a reputáció szempontjából lehet hátrány, vagy éppen megnövekszik az ÁFA kiutalási határidő is. Költségvetési támogatás sem nyújtható olyan adózónak, aki a bejelentési kötelezettségét elmulasztja. Nyugtaadási kötelezettség elmulasztása és alkalmazott be nem jelentése esetén további jogkövetkezmény lehet a KATA és a KIVA körből való kikerülés, meghatározott esetben az üzletbezárás 12, majd 30, végül 60 nyitvatartási napra.

Azt is elárulta az igazgatóhelyettes, hogy akit mulasztáson érnek, annak tevékenységét szorosabban követik a háttérben, amiből akár adóellenőrzés is lehet majd, aminek sokkal súlyosabb jogkövetkezményei lehetnek, ha bevétel-eltitkolást észlel a NAV.

Az adóbírság ugyanis az adóhiány 200 százaléka.

Kósa Gábor elmondta, hogy ha az adózó alkalmazottja mulasztja el a nyugtaadási kötelezettséget, akkor is az adózó terhére szab ki mulasztási bírságot az adóhatóság, és nem az alkalmazott terhére. Azonban a munkáltató jogi úton felléphet a munkavállaló ellen a jogkövetkezmények miatt. Valamint ha az adózó elmulasztja bejelenteni alkalmazottját, akkor is az adózót bírságolják meg. Ehhez hozzátette hogy az alkalmazottnak javasolt szorgalmazni a bejelentést, mert a be nem jelentett periódus nem jelenik meg a biztosítotti időszakban, vagyis a nyugdíj idejének számításában sem.

Az igazgatóhelyettes arról is beszélt, hogy a papír-írószer boltokat is ellenőrzik az iskolakezdés közeledtével, lévén, hogy ez szezonálisan megugró forgalmú szegmens. Elmondta, hogy kockázatelemzés alapján választják ki az ellenőrzés alanyait. Ebben a mesterséges intelligencia is segíteni fogja a NAV-ot a közeljövőben. Az igazgatóhelyettes elmondta, hogy az időszakos ellenőrzésekről az adóhivatal honlapján az Adótraffipax rovatban adnak nyilvános tájékoztatást.

