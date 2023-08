Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Forrás: Olvasói fotó

Kirándulás

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy 1974-es fényképpel nosztalgiázna. Pécsre kirándultak az akkori keceli Arany János Általános Iskolában dolgozó nevelőkkel és technikai dolgozókkal, tapasztalatcsere céljából. A munkatársak a gyermekeiket is hozták magukkal. Sajnos ma már nem mindenki lehet közöttük, de olvasónk szeretettel gondol rájuk is.

Forrás: Olvasói fotó

Eskütétel

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy közel 30 évvel ezelőtti eseményt elevenítene fel. A kecskeméti repülőtéren, még a sorkatonai szolgálati időkben nagyon sok fiatal vett részt az újoncképzésben, majd tettek katonai esküt. Czene Péter 1994-ben készült fotóján az újoncok ünnepélyesen esküt tettek a haza védelmére előljáróik és rokonaik előtt.

Forrás: Olvasói fotó

Lakodalom

Kecskemétről Szabics István lakodalmát elevenítené fel ezzel a 44 éves felvétellel. Feleségével, Tóth Mariannéval 1979. augusztus 7-én kötöttek házasságot Budapesten, a várnegyed legszebb házasságkötő termében. A vacsorát követően hajnalig tartott a lagzi. A kép közepén Bajtay Balázs látható, Marianne unokatestvére, az esküvői tanú, valamint jobbról nagynénije, Bajtay Dezsőné, nagymamája, özv. Temesy Dezsőné és balról az osztálytársak.

Forrás: Olvasói fotó

Régi barát

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi kedves barátjára emlékezne ezzel a 2000 körül készült fotóval. Kókai József nagy lóbarát volt, nagyon szerette az állatokat. A fényképen unokái társaságában látható. Olvasónk bízik benne, hogy sok ágasegyházi szívesen emlékezik vissza rá.

Forrás: Olvasói fotó

Régi emlék

Kecskemétről Szijjártó László Zsuzsi mamára emlékezne ezzel az 1965-ös felvétellel. Özv. Csille Jánosné, Zsuzsi mama az édesanyja keresztanyja volt, aki befogadta a családjukat, amikor Katonatelepről költözniük kellett. Egy aranyszívű teremtés volt. A tanyáját a saját kezével építette meg, a hozzá tartozó egy hold földet maga művelte.

Forrás: Olvasói fotó

Zene és irodalom

Kecskemétről Kovács István József költő egy 2001 szeptemberi emlékét idézne meg. A Kodály Kórussal együtt lépett fel a Toll és Ecset Alapítvány első tárlatán az akkori Erdei Ferenc Művelődési Központban. A kórusnak korábban tagja is volt, 12 éven át.