Szép Levente, Nádudvary Csongor, Bódy Ágoston és Knáb Andris emberfeletti kitartásukkal olyan beteg gyerekeket szerettek volna támogatni, akik hónapokon át tanulnak újra mozogni és járni. A tervük sikeresen zárult. Ugyanis különleges zarándoklatukkal közel másfél millió forintot gyűjtöttek a Bethesda Gyermekkórház Alapítványa számára, amiből két fontos eszközt − egy fürdetőágyat és egy speciális ülőmérleget – fognak beszerezni.

Útjukat sokan követték, ugyanis képekkel és beszámolókkal folyamatosan tájékoztatták a közönséget a történésekről. A közel egy hónap alatt volt, hogy bőrig áztak, de nagyon sok jó szándékú emberrel is találkoztak. Ausztrián keresztül, Németországon, Svájcon, Franciaországon és Spanyolországon át kerékpároztak a portugáliai Lisszabonba.

Az El Caminon is végigmentek, útközben pedig sok szép tájat és települést is láttak. Nem mindennapi zarándoklatuk alatt imaszándékokat is fogadtak honlapjukon, melyekért útjuk során ők is imádkoztak. Hatalmas öröm számukra, hogy a jótékony cél érdekében közel százan megmozdultak és adományaikkal támogatták a beteg gyermekek kezelését. Hálásan köszönik ezt, és a sok biztatást is, amit útjuk során tapasztaltak.