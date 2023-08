– Az idei esztendőben is színvonalas programokkal készülünk a község legnagyobb közösségi eseményére, a falunapra. A programok összeállításánál ügyeltünk arra, hogy valamennyi korosztály megtalálja a kedvére való és neki tetsző elfoglaltságot.

A rendezvény első napján augusztus 11-én, pénteken a gyermekek kapják a főszerepet. A kicsiket és a nagyobbacskákat baba-mama börze, labirintusjáték, pónilovaglás, ugrálóvár, asztalitenisz verseny, kézműves foglalkozás, étel, ital várja a művelődési ház szomszédságában lévő piaccsarnok területén. Másnap a gasztronómia kerül előtérbe – mondta el hírportálunk érdeklődésére Gubacsi Gyula polgármester.

Az első fülöpszállási lecsófőző verseny 9.30 órakor veszi kezdetét. Az elkészült ételeket Balog Martin, a Kígyósi Csárda főszakácsa, az idei Magyarok Étele verseny győztes csapatának vezetője zsűrizi. A délutáni program az elismerések átadásával indul. A versenyre a szervezők, családok, baráti társaságok, civil szervezetek, vállalkozók, intézmények jelentkezését várják. Nevezni augusztus 9-ig lehet az önkormányzati titkárságon, vagy a 0670/3747-195-ös telefonszámon. Az első helyezett jutalma a vándorkupa, de a többi dobogós sem megy haza üres kézzel.

– A műsor keretében mutatkoznak be büszkeségeink a Fülöpi Csoszogók, a Ezüst Kopogók Néptáncegyesület növendékei. Településünk is csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet „ASzakkör” tudásmegosztó kezdeményezéséhez. Az itt készült nemez és vesszőfont termékekből nyílik kiállítás a művelődési házban. Este országosan ismert előadók szórakoztatják a közönséget. A fülöpszállásiaknak nem sokat kell várniuk az újabb kikapcsolódási lehetőségre. A hónap végén tartjuk meg a hagyományos lovaskocsis felvonulásunkat, ahol a helyi és a környékbeli fogatok mutatkoznak be – tette hozzá a polgármester.