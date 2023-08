– Az idei esztendőben is színvonalas programokkal készültünk a község legnagyobb közösségi eseményére, a falunapra. A program kiemelkedő eseménye volt a lecsófőző verseny, amire családok, baráti társaságok, civil szervezetek, vállalkozók, intézmények neveztek. A tradicionális lecsó alapanyagait önkormányzatunk biztosította. Fontosnak tartom, hogy olyan programokat szervezzünk, ami a közösség építését szolgálja. Nagy örömömre szolgált, hogy már első alkalommal ilyen sokan gyűltünk össze – mondta el hírportálunk érdeklődésére Gubacsi Gyula polgármester.

A versenyre a környező településekről is érkeztek, ám a nevezők zöme fülöpszállási volt. – Tősgyökeres fülöpszállási család vagyunk, ennek okán úgy gondoltuk, hogy nekünk is itt a helyünk. Nem azért neveztünk be a versenybe, hogy elhódítsuk az első helyet, hanem, hogy jól érezzük magunkat. Hagyományos lecsót főztünk, ételünket tarhonyával gazdagítottuk – sorolta Székeli Sándor.

Fejszés Gyula feleségével együtt állt a főzőedény mellé. Lecsójukhoz a hagyma, a paprika, a paradicsom és a fűszerek mellé füstölt szalonnát használtak fel. – Ételünk attól lesz jó és ízletes, hogy szívünket, lelkünket beleadjuk – fogalmazott a fülöpszállási amatőr szakács, akinek ez volt élete első főzőversenye.