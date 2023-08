Új tantermekkel bővült és alaposan megújult, megszépült a kiskőrösi Bem József Általános Iskola. A több mint egymilliárd forintnyi beruházás átadása egybeesett a tanévnyitóval, amelyet szerda délután rendeztek meg az intézményben.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke köszöntötte az átadón megjelent közéleti személyiségeket, diákokat és a szüleiket. Hangsúlyozta: megtekintette az egész épületet. A régi ingatlanrész is olyan szép, hogy alig különül el az újtól. Látszik, hogy az itt tanulók vigyáznak az iskolájukra. Mint mondta, a munkájának a legszebb része az iskolák átadása, több mint száz hasonló eseményen vett már részt.

Az új épület a XXI. századi igényeket szolgálja ki. Az elmúlt időszakban 3,8 milliárd forintnyi fejlesztési pénz érkezett a tankerületi térségbe, 400 millió forint pedig a szakmaiság erősítésére. Örül, hogy a helyi tankerületi igazgatónő sosem hagyja békén, mindig keresi a fejlesztések érdekében.

Az elnök után Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója vette át a szót. Felsorolta a több mint egymilliárdos fejlesztésből megvalósított projekt részeit. Hangsúlyozta, hogy a beruházást részben az Európai Unió, részben a magyar állam állta. Így nyolc új tanteremmel, azok teljes felszerelésével, új átriumos belépővel bővült az intézmény, hőszivattyús energiatakarékos fűtési rendszert is kiépítettek. Játszószobát alakítottak ki a földszinten, amely a mindennapos testnevelést segíti elő. Közel 1000 négyzetméterrel nőtt a belső terület. Hetvenöt új műanyag és nyolc fa nyílászárót építettek be egyebek mellet az új beruházás keretében, amelyhez 740 négyzetméter új térburkolat is kapcsolódik.

Az igazgatónő után egy hattagú mazsorettcsoport mutatkozott be. Őket követte Font Sándor országgyűlési képviselő üdvözlőbeszéde. Mint mondta, tavaly rengeteg projektet állítottak le idehaza, azonban az oktatási célú beruházások kiemelt prioritással bírnak, így azok folytatódtak. Ide tartozott a kiskőrösi Bem iskola is, amely úgy átépült, hogy nem is találná meg azt a helyet, ahol közel másfél éve lerakták a jelképes alapkövet. Megemlítette, hogy kétszer is meghívták bejárásra. Erre azért is került sor, mivel időközben elszaladtak az árak, és ahhoz, hogy elkészüljön a beruházás, további forrásokra volt szükség. A kérést pedig a jelenlegi helyzetben nagyon meg kellett indokolniuk.

A politikus után Domonyi László polgármester is üdvözölte a tanévnyitó résztvevőit. Kiemelte, hogy a legjobb beruházás egy oktatási intézmény építése, felújítása. Kiskőrösön a Bem iskola most készült el, az evangélikus oktatási központ is rengeteget korszerűsödött az elmúlt években, a város bölcsődéje is megújult, nemrég adták át a település új óvodáját, másokat felújítottak, a Wattay középiskola épületei is megújultak, a nyár elején egy új sportcsarnokot is avattak az intézményben. Megjegyezte: Kiskőrös az elmúlt 300 évben bizonyította a megújulási életképességét, amelyet tovább erősít az iskola kibővítése, korszerűsítése. A polgármester után a negyedikes diákok adtak műsort. Legvégül Lasztovicza László intézményvezető megnyitotta az új tanévet az iskolában.